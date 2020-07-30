Hac izni olmadan kutsal alanlara girmeye çalışan 936 kişiye gözaltı - Son Dakika

Suudi Arabistan'da kutsal alanlara izin olmadan giren toplam 936 kişi, polis tarafından gözaltına alındı.

Suudi Arabistan Hac Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı tarafından yapılan açıklamada toplam 936 kişinin farklı zamanlarda farklı kutsal yerlere giriş talimatlarını ihlal ederek gözaltına alındığı bildirildi. Suudi Arabistanlı yetkililer, kutsal yerlere izinsiz girilmemesi yönündeki talimatların yeni korona virüs (Covid-19) salgınının yayılmaması ve vatandaşların korunması için alındığını ifade etti. Hac Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı, hac ibadetlerinin sağlıklı ve güvenli bir şekilde geçmesi için vatandaşlara seslenerek kurallara uyulmasını istedi.

Öte yandan Suudi Arabistan İçişleri Bakanlığı Hac ibadeti sırasında izni olmadan Mekke'deki kutsal alanlara girerek kuralları ihlal edenlere 10 bin Suudi Riyali (yaklaşık 19 bin lira) para cezası uygulayacağını duyurmuştu. İçişleri Bakanlığı aynı suçun tekrarlanması durumunda para cezasının iki katına çıkarılacağını açıklarken, alınan kararın korona virüsün yayılmasının engellenmesi için olduğunu ifade etti.

Bu yıl sadece 10 bin kişiye hac izni verildi. Bütün hacılar Suudi Arabistan'da ikamet ediyor. 10 bin kişinin yüzde 70'ini Suudi Arabistan'da ikamet eden yabancılar oluştururken, yüzde 30'u ise Suudi Arabistan vatandaşları oluşturuyor.

(İHA)