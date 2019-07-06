Hac kafilesini Vali Yerlikaya uğurladı

Hac kafilesini Vali Yerlikaya uğurladı Hacı adayları kutsal topraklar için yola çıktıİSTANBUL - Kutsal toprakları ziyaret için hacı adayları İstanbul Havalimanı'ndan yola çıktı.

Hac kafilesini Vali Yerlikaya uğurladı

Hacı adayları kutsal topraklar için yola çıktı

İSTANBUL - Kutsal toprakları ziyaret için hacı adayları İstanbul Havalimanı'ndan yola çıktı. İstanbul Valisi Ali Yerlikaya'nın da katıldığı uğurlama töreninde bazı aileler yakınlarını gözyaşlarıyla yolcu etti.

2019 yılı Hac organizasyonu kapsamında İstanbul'daki Hac kafilesi, Diyanet İşleri Başkanlığı'nın organizasyonuyla İstanbul Havalimanı'ndan yola çıktı. Kutsal topraklarda Hac ibadetini yerine getirmek üzere havalimanına gelen Hacı adayları için uğurlama töreni düzenlendi. Törene İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, İstanbul Müftüsü Hasan Kamil Yılmaz, hacı adaylarının aileleri katıldı. Hacı adayları Havalimanında kendilerini yolcu etmeye gelen yakınlarıyla vedalaşırken zaman zaman duygusal anlar da yaşadılar. Kimi hacı adayları ve yakınları gözyaşlarını tutamadı. Havalimanındaki işlemlerini tamamlayarak aileleriyle vedalaşan Hacı adayları daha sonra dualarla kutsal topraklara uğurlandı. Hacı aday kutsal topraklara gidişi 5 Ağustos'a kadar devam edecek. Ülke genelinde ise bu yıl toplam 80 bin kişi Hac ibadetini yerine getirmek üzere kutsal topraklara gidecek.

"Hacca uğurlamanın çok özel bir yeri var"

Hacı adaylarını uğurlamak için havalimanına gelen İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, " Bu yıl İstanbul'dan 11 bin 500 hacca uğurlayacağımız adaylarımızın ilk kafilesini bugün gönderiyoruz. Bizim geleneğimizde Hacca uğurlamanın çok özel bir yeri var. Bizleri dualarınızda unutmayın sizleri seviyoruz Allah'a emanet ediyoruz" ifadelerini kullandı.

"Dokuz yıldan beri bekliyoruz"

Yıllardır Hacca gitmek için beklediğini İfade eden bir Hacı adayı, "Dokuz yıldan beri bekliyoruz Allah nasip etti gidiyoruz. Allah güle güle gidip gelmeyi nasip etsin, " dedi. Bir başka Hacı adayı ise, "Çok mutluyuz on yılda da olsa çıktı, Allah herkese kısmet etsin. Heyecanla bunu bekledik" diye konuştu

Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

PTT'den bir ilk, "Deniz Postası" hizmete girdi

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'tan dikkat çeken sözler: Cinsiyete müdahale felaketi hazırlar

11. Yeditepe Huzur Uygulaması yapıldı

Almanya'da camiye saldırı! Kur'an-ı Kerim'i yırtıp tuvalete attılar