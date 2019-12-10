Son Dakika Haberleri: Hac kayıt süresinin 13 Aralık'ta sona ereceği uyarısı
Son Dakika Güncel Hac kayıt süresinin 13 Aralık'ta sona ereceği uyarısı - Son Dakika

Hac kayıt süresinin 13 Aralık'ta sona ereceği uyarısı

6 saat önce

Kavak Müftüsü Nuh Arslan, 2020 hac ön kayıt süresinin 13 Aralık 2019 Cuma günü saat 23.59'da sona ereceğini bildirdi.

Hac kayıt süresinin 13 Aralık'ta sona ereceği uyarısı, System.String[]

Kavak Müftüsü Nuh Arslan, 2020 hac ön kayıt süresinin 13 Aralık 2019 Cuma günü saat 23.59'da sona ereceğini bildirdi.

Arslan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, hac farizasını yerine getirmek isteyen ve ilk defa 2020 yılı hac kurasına katılmak isteyen vatandaşların 13 Aralık 2019 Perşembe günü saat 23.59'a kadar hac başvurusunda bulunmaları gerektiğini söyledi.

Belirtilen tarihe kadar hac ön kaydını yaptırmayanların hac kurasına katılamayacağını ifade eden Arslan, "2020 yılı haç kurasına katılmak isteyen vatandaşların 11 Kasım saat 00.01'de başlayan ön kayıtlarını 13 Aralık 2019 Cuma günü saat 23.59'a kadar yaptırmaları gerekir. Daha önceki yıllarda hac kurasına katılmış ancak hac hakkı kazanamamış hacı adaylarının kayıtları ise Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından otomatik olarak yenilecek. İlk defa kutsal topraklara gitmek üzere ön kayıtlarını süresi içinde yaptırmayan vatandaşlarımız 9 Ocak 2020 Perşembe günü çekilecek kuraya katılamayacak." dedi.

Arslan, konu hakkında daha detaylı bilgi almak isteyenlerin müftülüklere başvuruda bulunması gerektiğini kaydetti.

Aralık, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 10.12.2019 03:46 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

İYİ Partili Kaya, MHP Aydın İl Başkanı'nın görevden alınması nedeniyle Bahçeli'ye teşekkür etti
Antalya'da kırmızı alarm verilmesinin ardından şimdi de tüm izinler iptal edildi Antalya'da sağanak yağışa karşı tencere tepsili önlem Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan çok sert "Nobel" tepkisi: Bir caniyi savunan bu şahsa ödül verilmesi rezalettir

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.12.2019 22:44:37. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Hac kayıt süresinin 13 Aralık'ta sona ereceği uyarısı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]