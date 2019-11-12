Hac kayıtları başladı

Sinop İl Müftülüğünden yapılan açıklamada 2020 yılında Hac farizasını yerine getirmek isteyen hacı adayları için ön kayıt ve kayıt yenileme işlemlerinin başladığı ifade edildi.



Konu ile ilgili açıklama yapan İl Müftüsü Ali Hayri Çelik; "2020 yılında ilk defa hacca gitmek üzere müracaat etmek isteyen vatandaşlarımıza ön kayıt imkanı tanınmaktadır. Ön kayıtların 11 Kasım-13 Aralık 2019 tarihleri arasında www.hac.gov.tr adresinde yayınlanacak ön kayıt linkinden e-Devlet kimlik doğrulama sistemi veya doğrudan e-Devlet sistemi üzerinden yapılabilecektir. 2020 yılında çekilecek hac kurasına katılmak isteyen ve ilk defa kayıt yaptıracak vatandaşlarımız anlaşmalı bankalara 25 TL ön kayıt ücretini yatırdıktan sonra e-Devlet şifresi ile hac ön kaydını kendilerinin yapması gerekmektedir" ifadelerini kullandı.



Ayrıca Müftü Çelik, "Daha önce hac kaydı olup 2019 hac kurasına giren vatandaşlarımızın kayıtları otomatik olarak Diyanet İşleri Başkanlığınca yenilenecek olup İletişim bilgilerinde değişiklik yapmak isteyenler ön kayıt tarihleri arasında (11 Kasım-13 Aralık) e-Devlet üzerinden kendileri de yapabilecektir. Ancak grup bağlantı değişikliği vb. talebi olanların il ve ilçe müftülüklerine müracaat etmeleri gerekmektedir.



2020 yılı Hac kuraları 9 Ocak 2020 tarihinde çekilecektir. Vatandaşlarımız kura sonuçlarını da e-Devlet üzerinden öğrenebilecektir. Kura sonucunda kesin kayıt yaptırmaya hak kazanan hacı adayları kayıtlarını 13-24 Ocak 2020 tarihleri arasında yaptıracaklardır" dedi. - SİNOP