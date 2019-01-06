Son Dakika Haberleri: Hac Kesin Kayıt Ücretleri PTT'den Yatırılabilecek

Hac Kesin Kayıt Ücretleri PTT'den Yatırılabilecek

1 saat önce

Hac kesin kayıt tahsilat işlemleri, Posta ve Telgraf Teşkilatı Anonim Şirketi (PTT AŞ) iş yerlerinden yapılabilecek.

Hac Kesin Kayıt Ücretleri PTT'den Yatırılabilecek, System.String[]
Hac kesin kayıt tahsilat işlemleri, Posta ve Telgraf Teşkilatı Anonim Şirketi (PTT AŞ) iş yerlerinden yapılabilecek.

PTT AŞ'den yapılan açıklamaya göre, şirketin Diyanet İşleri Başkanlığı ile imzaladığı iş birliği anlaşması çerçevesinde, hac ibadetini yerine getirmek üzere kutsal topraklara gitmeye hazırlanan hacı adayları, hac kesin kayıt tahsilat işlemlerini PTT iş yerlerinden gerçekleştirebilecek.

Hac kesin kayıt ücretleri iki taksitte tahsil edilecek. İlk taksit ödemesi 11 Ocak, ikinci taksit ödemesi 22 Şubat'a kadar yapılabilecek. Hacı adayları, ilk taksit döneminde dilerlerse hac kesin kayıt ücretinin tamamını yatırabilecek.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.01.2019 12:37 Kaynak: AA

Posta, PTT, Hac, Ekonomi
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