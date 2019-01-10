Hac Kesin Kayıt Ücretleri PTT'den Yatırılabilecek

Diyanet İşleri Başkanlığı ile PTT A.Ş. arasında yapılan işbirliği anlaşması çerçevesinde, hac ibadetini yerine getirmek üzere kutsal topraklaragitmeye hazırlanan hacı adayları, hac kesin kayıt tahsilat işlemlerini isterlerse 2 taksit halinde, Muğla PTT Başmüdürlüğü iş yerlerinden ve mobil...

Diyanet İşleri Başkanlığı ile PTT A.Ş. arasında yapılan işbirliği anlaşması çerçevesinde, hac ibadetini yerine getirmek üzere kutsal topraklara



gitmeye hazırlanan hacı adayları, hac kesin kayıt tahsilat işlemlerini isterlerse 2 taksit halinde, Muğla PTT Başmüdürlüğü iş yerlerinden ve mobil PTT Şubelerinden gerçekleştirebilecek.



Konuyla ilgili açıklama yapan Muğla PTT Başmüdürü Kenan Çınar, "Yaygın hizmet ağı sayesinde Türkiye'nin dört bir yanına ulaşan Posta ve Telgraf Teşkilatı Anonim Şirketi (PTT A.Ş.), vatandaşlarımızın finansal ödemelerini Muğla PTT Başmüdürlüğü olarak da, 82 işyeri ve 4 mobil PTT ile karşılamaktadır. Bu kapsamda, vatandaşlarımızın Hac kesin kayıt ücretlerini PTT işyerlerinde ve gezici hizmet araçlarında iki taksitte ödeyebilecektir. İlk taksit ödemesi 11 Ocak 2019, ikinci taksit ödemesi ise 22 Şubat 2019 tarihine kadar yapılabilecektir. Hacı adayları, ilk taksit döneminde dilerlerse hac kesin kayıt ücretinin tamamını yatırabilecektir" dedi. - MUĞLA

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