Son Dakika Haberleri: Hac Kuraları Yarın Çekilecek

Hac Kuraları Yarın Çekilecek

40 dakika önce

Türkiye'de 2 milyonu aşkın hacı adayının heyecanla beklediği hac kurası, yarın çekilecek.

Hac Kuraları Yarın Çekilecek, System.String[]
Türkiye'de 2 milyonu aşkın hacı adayının heyecanla beklediği hac kurası, yarın çekilecek.

Diyanet İşleri Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, bu yılın hac kurası yarın saat 15.00'te Diyanet İşleri Başkanlığında, bilgisayar ortamında, basına ve kamuoyuna açık yapılacak.

Vatandaşlar, kura sonuçlarına saat 23.00'ten itibaren Diyanet İşleri Başkanlığının "http://hac.diyanet.gov.tr" adresinden ulaşabilecek.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.12.2018 04:14 Kaynak: AA

Türkiye, Diyanet İşleri Başkanlığı, Güncel
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