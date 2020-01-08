Hac kuraları yarın çekilecek - Son Dakika
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Hac kuraları yarın çekilecek

6 saat önce

DİYANET İşleri Başkanlığı, hac farizasını yerine getirmek üzere kutsal topraklara gitmek için başvuruda bulunan 2 milyonu aşkın hacı adayının heyecanla beklediği hac kuralarının yarın çekileceğini açıkladı.

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DİYANET İşleri Başkanlığı, hac farizasını yerine getirmek üzere kutsal topraklara gitmek için başvuruda bulunan 2 milyonu aşkın hacı adayının heyecanla beklediği hac kuralarının yarın çekileceğini açıkladı.

Diyanet İşleri Başkanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamaya göre; yarın saat 10.00'da çekilecek kura, bilgisayar ortamında, noter huzurunda kamuoyuna açık yapılacak. Hacca gitmek için daha önce başvurduğu halde gidemeyip kayıtları yenilenenler ile bu yıl ilk kez başvuru yapan hacı adaylarının katılacağı kura, vatandaşların ön kayıt yaptırdıkları yıllar dikkate alınarak hesaplanan katsayı ve oranları ile hac konaklama tercihleri esas alınarak çekilecek. Kura sonucunda 83 bin 430 kişi kutsal topraklara gitmeye hak kazanacak. Hacı adayları, kura sonuçlarını saat 21.00'den itibaren e-Devlet üzerinden öğrenebilecek. Ayrıca hacı adaylarına kısa mesaj yoluyla kura sonucuna ilişkin bilgi iletilecek.

KESİN KAYITLAR 13 OCAK'TA BAŞLAYACAK

Hacı adayları, e-Devlet üzerinden alacakları 'Hac Kesin Kayıt Belgesi' ile 13-24 Ocak tarihleri arasında il müftülüklerine ve acentelere kayıt yaptırabilecek. Kesin kayıt belgesi alınırken, 'Diyanet İşleri Başkanlığı Organizasyonu' veya 'Acenta Organizasyonu' tercihleri de yapılabilecek. Belirlenen süre içerisinde kesin kayıt yaptırmayanların yerine, hac konaklama türlerine göre kura sırası gözetilerek 30 Ocak-07 Şubat 2020 tarihleri arasında illere dağıtılan kontenjanlar çerçevesinde kayıtlar alınacak.

ŞEHİT YAKINI VE GAZİLER

Diyanet İşleri Başkanlığı, 2007-2020 yılları arasında kayıt yaptırıp daha önce hiç hacca gitmemiş şehit anne, baba, eş ve evlenmemiş çocukları ile gazi ve eşlerinden müracaat edenleri kurasız olarak hacca götürecek. Bu yıl kesin kayıt hakkı kazanan herhangi bir hacı adayı sağlık sorunları sebebiyle hacca gidemeyecek durumdaysa, sağlık durumunu belirtir bir heyet raporu aldığı takdirde kesin kayıt hakkı gelecek yıla ertelenebilecek. Ancak iki kez üst üste gitmekten vazgeçen hacı adaylarının katsayıları sıfırlanacak.

KURA KATSAYISI NASIL BELİRLENİYOR?

2009'da uygulanmaya başlanılan katsayılı kura sisteminde hacı adaylarının katsayıları, ön kayıt yaptırdıkları tarihten itibaren bekledikleri yılın kendisiyle çarpımıyla hesaplanıyor. Buna göre, 2011 yılından bugüne aralıksız kayıt yenileyen hacı adaylarının kuradaki katsayısı 100, bu yıl ilk kez başvuru yapan hacı adaylarının kura katsayısı ise 1 olacak. Hac ibadeti için kutsal topraklara gidişler 22 Haziran 2020'de başlayacak, 25 Temmuz 2020'de ise tamamlanacak. Dönüşler ise 06 Ağustos 2020'de başlayıp 02 Eylül 2020 tarihinde sona erecek. Ayrıca, Diyanet İşleri Başkanlığı, hacı adaylarına kutsal topraklara gitmeden önce hac ibadetiyle ilgili özel eğitim ve seminerler düzenleyecek.

ANKARA, -


Diyanet İşleri Başkanlığı, Hac, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 08.01.2020 12:49 Kaynak: DHA
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