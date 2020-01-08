Hac kurası yarın çekilecek - Son Dakika
Son Dakika Güncel Hac kurası yarın çekilecek - Son Dakika

Hac kurası yarın çekilecek

6 saat önce

Türkiye'de hac ibadeti için kayıt yaptıranların merakla beklediği hac kurası yarın Diyanet İşleri Başkanlığında bilgisayar ortamında ve noter huzurunda çekilecek.

Hac kurası yarın çekilecek, System.String[]

Türkiye'de hac ibadeti için kayıt yaptıranların merakla beklediği hac kurası yarın Diyanet İşleri Başkanlığında bilgisayar ortamında ve noter huzurunda çekilecek.

Diyanet İşleri Başkanlığı Hac ve Umre Hizmetleri Genel Müdürü Remzi Bircan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, hac farizasını yerine getirmek için kutsal topraklara gitmek üzere ilk kez bu yıl kayıt yaptıranların, müracaatlarını e-Devlet üzerinden tamamladığını belirtti.

Hacı adaylarına kısa mesaj yoluyla kura sonucuna ilişkin bilgi iletileceklerini hatırlatan Bircan, şunları söyledi:

"Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarası ile vatandaşlar kendilerine kuranın çıkıp çıkmadığını e-Devlet üzerinden sisteme girdiklerinde öğrenebilmektedir. Vatandaşlarımızın e-Devlet üzerinden sorgu yapabilmesi için PTT şubelerinden şifre almaları zaruridir. Ayrıca 13 Ocak saat 08.00'den itibaren hac kesin kayıt belgeleri de e-Devlet üzerinden verilecek."

"Şehit yakınları ve gazilere 2 bin kişilik kontenjan ayrıldı"

Bircan, hac kesin kayıtlarının 13-24 Ocak'ta müftülükler ve acenteler aracılığıyla yapılacağını aktararak, Başkanlığın internet sitesinde yetkili acentelerin listesinin bulunduğunu bildirdi.

Şehit eşi, evlenmemiş çocuğu, anne, babası ile gazi ve eşlerinden başvuruda bulunanların kurasız hacca götürüleceğini anımsatan Bircan, "Şehit yakınları ve gaziler için bu yıl 2 bin kişilik bir kontenjan ayırdık. Geçen sene başvuranların sayısı 1600'dü. Sayının fazla olması durumunda kontenjanı artırabiliriz. Şehitlerimiz için elimizden geleni yapacağız. Başvuru sayısı 2 binden fazla olduğu takdirde onlara ayrıca kontenjan tahsis edebileceğiz." diye konuştu.

Diyanet İşleri Başkanlığı, Türkiye, Hac, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 08.01.2020 10:34 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Mısırlı başkandan Türkiye ile ilgili küstah sözler!
Yerli otomobil, Fransa'da sahte ilanla 'satışa çıktı' Havalimanında 800 bin lira değerinde kunduz postu ele geçirildi Avokado fidanı için bir yıl önceden sıraya giriyorlar

Son Dakika Haberleri
17:13 BAKAN SOYLU'DAN TAKOGRAF AÇIKLAMASI - Son Dakika
17:13 Erdoğan ve Putin ikinci kez görüştü - Son Dakika
17:12 ERDOĞAN VE PUTİN'İN KATILIMIYLA TÜRKAKIM PROJESİNDE VANALAR AÇILDI (1) - Son Dakika
17:12 Bakan Soylu: Dijital takograf uygulaması 10 Temmuz'a uzatıldı - Son Dakika
17:12 ERDOĞAN VE PUTİN'İN KATILIMIYLA TÜRKAKIM PROJESİNDE VANALAR AÇILDI (2) - Son Dakika
16:08 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ABD-İran gerilimi için açıklama: İzin vermeyeceğiz - Son Dakika
15:42 Sınıfta arkadaşlarıyla tartışan liseli kız, dördüncü kattaki sınıfının penceresinden atladı - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.1.2020 17:13:15. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Hac kurası yarın çekilecek - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]