Hac kurasına ilişkin merak edilenler animasyonla anlatıldı - Son Dakika

Diyanet İşleri Başkanlığı, 2020 hac organizasyonu ve katsayılı kura sistemiyle ilgili merak edilenleri anlatan kısa animasyonlar hazırladı.

Diyanet İşleri Başkanlığının sosyal medya hesaplarından yayınlanan 2 animasyonda, hac farizasını yerine getirmek için başvuru yapan hacı adaylarına katsayılı kura sistemi, kura çekimi, sonuçların nasıl öğrenileceği ve kesin kayıt için yapılacaklarla ilgili bilgiler verildi.

"Hac kurasına ilişkin merak edilenler" başlığıyla paylaşılan animasyonlarla, "2020 yılında kaç kişi kuraya girecek?", "Hac kontenjan sayısı neye göre belirleniyor?", "Katsayılı kura sistemi nedir?", "Hac kuralarında katsayı nasıl hesaplanıyor?", "Kura sonuçları ne zaman ve nereden öğrenilecek?", "Kesin kayıt belgeleri nereden ve ne zaman alınacak?" gibi hacı adaylarının merak ettikleri konular hakkında bilgilendirme yapıldı.