Son Dakika Haberleri: Hac Kurasında İsmi Çıkanlara Kesin Kayıt Uyarısı

Hac Kurasında İsmi Çıkanlara Kesin Kayıt Uyarısı

2 saat önce

Kavak Müftüsü Nuh Arslan, hac kurasında ismi çıkanlara kesin kayıtlarını yaptırması uyarısında bulundu.

Hac Kurasında İsmi Çıkanlara Kesin Kayıt Uyarısı, System.String[]
Kavak Müftüsü Nuh Arslan, hac kurasında ismi çıkanlara kesin kayıtlarını yaptırması uyarısında bulundu.

Arslan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, hac kesin kayıtlarının 11 Ocak Cuma günü sona ereceğini söyledi.

Kurada isimleri çıkıp hacca gitme hakkı kazananların belirtilen tarihe kadar kesin kayıtlarını yaptırması gerektiğini vurgulayan Arslan, "Kurada ismi çıkan kişiler, kesin kaydını yaptırması halinde kutsal topraklara gidebilecek. Bu vatandaşlarımızın ilgili bankaya yatırdıkları hac ücretine ilişkin makbuz ve kurada isminin çıktığına dair belge ile İl Müftülüğüne giderek kesin kayıtlarını yaptırmaları gerekiyor. Belirlenen tarihe kadar kesin kaydını yaptırmayanlar, kutsal topraklara gitme hakkını kaybetmiş olacak." ifadelerini kullandı.

Arslan, kutsal topraklara gitmeye hak kazanan hacı adayları için İlçe Müftülüğünce hac öncesi seminer düzenleyeceklerini de kaydetti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.01.2019 10:46 Kaynak: AA

Kavak, Güncel
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