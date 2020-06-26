HAC MALZEMELERİ SATAN FİRMALARDA KORONAVİRÜS DURGUNLUĞU... "UMRE OLURSA BİZİM İÇİN İYİ OLUR" - Son Dakika

HAC MALZEMELERİ SATAN FİRMALARDA KORONAVİRÜS DURGUNLUĞU... "UMRE OLURSA BİZİM İÇİN İYİ OLUR"

Koronavirüs nedeniyle hac ibadeti ertelendi.

Koronavirüs nedeniyle hac ibadeti ertelendi. Suudi Arabistan'ın bu yıl yurt dışından hacı kabul etmeyeceğini duyurmasının ardından hac malzemeleri satışı yapan firmaların satışı durdu. Koronavirüs nedeniyle de satışlarının aylardır düşük seviyede olduğunu belirten firma yetkilileri sınırlı sayıda kişiyle umre ibadetinin yapılması gerektiğini düşünüyor.

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Suudi Arabistan, koronavirüs nedeniyle bu yıl hac ibadetini sadece ülkede yaşayanlarla sınırlı tutacağını, yurt dışından hacı kabul etmeyeceğini duyurdu. Türkiye'den bu yıl 2 milyon 298 bin 800 vatandaş hac ibadeti yapabilmek için ön kayıt yaptırdı. Ön kayıt yaptıranlar arasından çekilen kura ile bu yıl hac ibadetini yerine getirecek 83 bin 430 kişinin isimleri belirlendi. Ancak Suudi Arabistan'ın hac kararı sonrası kura hakları önümüzdeki yıla ertelendi. 2020 yılı hac kurasında kesin kayıt hakkı kazanan vatandaşlardan kayıt yaptıranların kura hakları 2021 yılına kurasız olarak devredilecek. Koronavirüs salgını, hac malzemelerinin satıldığı firmaları da etkiledi. Suudi Arabistan'ın hac kararıyla birlikte firmalar çaresiz kaldı. Mart ayından bu yana pek çoğu kapalı olan dükkanlarda satışların az olduğunu belirtilirken, Eminönü'ndeki firma yetkilileri sınırlı sayıda kişiyle umre ibadetinin yapılması gerektiğini düşünüyor.

"HAC KARARI TAMAMEN OLUMSUZ ETKİLEDİ"

Eminönü'nde hac ibadeti malzemeleri satışı yapılan firmanın sahibi Bilal Günkan, "15 Mart'tan bir hafta öncesine kadar dükkan kapalıydı. Cepten yiyoruz. Şu an açtık ama her şey ortada. Pandemiden dolayı Eminönü'ne de kimse gelmiyor. Hac kararı tamamen olumsuz etkiledi. Yüzde 20 alınır diye bir beklentimiz vardı. Bu sektörü yapan ciddi bir kesim var. Bunlar dükkanlarını kapatıyor veya başka sektöre yöneliyor. Hac ibadetinden sonra umre başlıyor. Devlet yetkililerinin bir an önce devreye girip yüzde 20 dahi olsa düşük bir sayıyla 100 bin gidiyorsa, 10 bin, 20 bin kişinin gitmesi piyasaya can simidi olur" diye konuştu.

"UMRE OLURSA BİZİM İÇİN İYİ OLUR"

Hac ibadeti malzemeleri satışı yapan firmada çalışan Yusuf Günkan, "Hac grubunda tamamen durdu. Ocak ayından sonra umre başlarsa ona hazırlık yapacağız. Umre olursa bizim için iyi olur. Bu da önceden söylenirse ona göre hazırlık yapılır. Bu da piyasayı etkiler tabii ki" ifadelerini kullandı.

Bir başka firma yetkilisi Ahmet Şahin, "Hazır olan siparişlerimiz iptal oldu. Hac sezonu olmadığı için müşterilerimizin dükkanımıza gelişi durdu. İşlerimizde problem yaşanmaya başladı. Önümüzdeki sene bu dönemi atlatacağız" şeklinde konuştu.

"ÖNCE SAĞLIK"

Vatandaşlar ise koronavirüs nedeniyle alınan kararı destekliyor. Hac ibadeti için kayıt yaptıranlardan Sezgin Karaca, "Yazılmıştık ama daha çıkmamıştı. Çok üzüldük. İnşallah seneye düzelir. Etrafımızda çıkanlar ve kalanlar var üzüldük tabii" şeklinde konuştu. Ercüment Örnek adlı vatandaş, "Gidecek olan vardı ama önce sağlık. Annem ve eşimin annesi gidecekti. Önce sağlık diyorlar. Annem bu yıl gidecekti. Bir sonraki seneye bize hak tanıyorlar" ifadelerini kullandı.

Suudi Arabistan, Koronavirüs, Umre, Hac, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.06.2020 10:40 Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel HAC MALZEMELERİ SATAN FİRMALARDA KORONAVİRÜS DURGUNLUĞU... 'UMRE OLURSA BİZİM İÇİN İYİ OLUR' - Son Dakika

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