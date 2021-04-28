ISPARTA HAC MERKEZİ MEN TAPINAĞI'NA DEFİNECİ KAZMASI - Son Dakika

ISPARTA HAC MERKEZİ MEN TAPINAĞI'NA DEFİNECİ KAZMASI

28.04.2021 12:00

ISPARTA'nın Yalvaç ilçesinde milattan önce 4'üncü yüzyılda geniş bir bölgenin hac merkezi olan ve dağın zirvesine 'Ay Tanrısı Men' için kurulan Men Tapınağı, definecilerin saldırısına uğradı.

ISPARTA'nın Yalvaç ilçesinde milattan önce 4'üncü yüzyılda geniş bir bölgenin hac merkezi olan ve dağın zirvesine 'Ay Tanrısı Men' için kurulan Men Tapınağı, definecilerin saldırısına uğradı. Alanda çok sayıda kaçak kazı yapan ve sütunları da altın bulmak için kıran definecilerin, kazdıkları çukurlar fark edilmesin diye üzerini taş ve toprakla kapatıp kaçtıkları tespit edildi.

Isparta'nın Yalvaç ilçesinde bulunan ve kökleri M.Ö. 4'üncü yüzyıllara kadar dayanan Ay Tanrısı Men için o dönemde kurulan Men Tapınağı'yla ilgili kazı çalışmaları sürüyor. Kuzeyinde Bizans kilisesinin bulunduğu bölgenin en yüksek noktasına kayalar üzerine inşa edilen Men Tapınağı, ilçe merkezinden yaklaşık 5 kilometre uzaklıkta bulunuyor. Patika yoldan geçerek tapınağın olduğu bölgeye gelen ziyaretçiler, burada hem Beyşehir Gölü'nü hem de Eğirdir Gölü'nü net şekilde görebiliyor. Tapınak o dönemde hac vazifesi için Pisidia'dan yani kuzeyde ve batıda Frigya, güneybatıda Likya, güneyde Pamfilya, doğuda Likaonya'dan gelenlerin hac merkeziydi. Bölge halkının gelip kurbanlar kesip oruç tuttuğu tek alan olarak biliniyor. Tarihi önemine karşın bozuk yolu nedeniyle az sayıda ziyaretçinin gelebildiği tapınak, define avcılarından büyük ilgi görüyor.

ZİYARETÇİ YOK, DEFİNECİ ÇOK

Define avcıları, tapınak alanında dedektörlerle alanı tarayıp kaçak kazı yapıyor. Tarihe zarar veren kaçak kazılar nedeniyle birçok sütun kırılarak zarar görürken gelişigüzel açılan çukurlar nedeniyle kazı ekibi de zorluk yaşıyor. Bölgede 2008'den bu yana kazı başkanlığı yapan Süleyman Demirel Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Arkeoloji bölümünden Prof. Dr. Mehmet Özhanlı, Paleolitik çağlardan itibaren birçok farklı bölgede hac merkezleri var. Pisidia bölgesinin de hac merkezi burasıydı. 1 ay boyunca burada kalıp oruç tutup kurbanlar kesiyordu. Burada Hristiyanlık öncesi ciddi bir ruhban sınıfı var. Buradaki halk tapınak için çalışıyor. Ciddi ekonomisi vardı. O dönem hac için gelinen bu bölgeye günümüzde yalnızca define avcıları geliyor. İlçe merkezinden gelen bir yol var. Bu yol asfaltlanmadığı için ziyaretçiden çok defineci geliyor. Baş edemiyoruz. Ne yazık ki bu tarihi alana da ilgimiz çok az. Kötü amaçlı insanlar dışında gelen yok. Onlarca kazı çukuru oluyor. Bu adamlar cinayet işliyor. Bir insanı öldürmekle tarihi alana zarar vermek arasında bir fark yok diye konuştu.

'KAYALARI DİNAMİTLE PATLATIYORLAR'

Alanı dedektörlerle önce tarayıp ardından kazı yapan definecilerin rasgele yeri kazmadıklarını da anlatan Prof. Dr. Özhanlı, Bunların artık internet siteleri var. Neler nerelerde bulunur gibi bilgiler paylaşıyorlar. Kayalar üzerinde bir kabartma varsa oraya bir delik açıp dinamitle patlatıyorlar. Bu mantığı çözemedim. Kayanın içinde altın arama zihniyeti sadece bizim ülkemize mahsus sanırım. Gittiğiniz her yerde bunu görmek mümkün. Eskiden kazıp bırakıp giderlerdi. Şimdi kazıp bir de üzerini kapatıyorlar. Sanki hiç kazılmamış gibi. Fark edilmesini önlüyorlar. Çukur ne kadar derin olursa o kadar ceza alacakları için hemen kapatıyorlar dedi.

Prof. Dr. Özhanlı, yolun asfaltlanmasıyla birlikte ilçe halkının bu yolu sıklıkla kullanması sonucu defineciler için bir caydırıcılık oluşturacağına da dikkati çekti.

ISPARTA HAC MERKEZİ MEN TAPINAĞI'NA DEFİNECİ KAZMASI
ISPARTA HAC MERKEZİ MEN TAPINAĞI'NA DEFİNECİ KAZMASI
ISPARTA HAC MERKEZİ MEN TAPINAĞI'NA DEFİNECİ KAZMASI
ISPARTA HAC MERKEZİ MEN TAPINAĞI'NA DEFİNECİ KAZMASI
ISPARTA HAC MERKEZİ MEN TAPINAĞI'NA DEFİNECİ KAZMASI
ISPARTA HAC MERKEZİ MEN TAPINAĞI'NA DEFİNECİ KAZMASI
ISPARTA HAC MERKEZİ MEN TAPINAĞI'NA DEFİNECİ KAZMASI
ISPARTA HAC MERKEZİ MEN TAPINAĞI'NA DEFİNECİ KAZMASI
ISPARTA HAC MERKEZİ MEN TAPINAĞI'NA DEFİNECİ KAZMASI
ISPARTA HAC MERKEZİ MEN TAPINAĞI'NA DEFİNECİ KAZMASI
ISPARTA HAC MERKEZİ MEN TAPINAĞI'NA DEFİNECİ KAZMASI
ISPARTA HAC MERKEZİ MEN TAPINAĞI'NA DEFİNECİ KAZMASI
ISPARTA HAC MERKEZİ MEN TAPINAĞI'NA DEFİNECİ KAZMASI
ISPARTA HAC MERKEZİ MEN TAPINAĞI'NA DEFİNECİ KAZMASI
ISPARTA HAC MERKEZİ MEN TAPINAĞI'NA DEFİNECİ KAZMASI
ISPARTA HAC MERKEZİ MEN TAPINAĞI'NA DEFİNECİ KAZMASI
ISPARTA HAC MERKEZİ MEN TAPINAĞI'NA DEFİNECİ KAZMASI
ISPARTA HAC MERKEZİ MEN TAPINAĞI'NA DEFİNECİ KAZMASI

Kaçak Kazı, Hisarcık, Isparta, Yalvaç, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel ISPARTA HAC MERKEZİ MEN TAPINAĞI'NA DEFİNECİ KAZMASI - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

El ele görüntülenen Hande Erçel ve Kerem Bürsin, Instagram'dan aşklarını ilan etti El ele görüntülenen Hande Erçel ve Kerem Bürsin, Instagram'dan aşklarını ilan etti Davutoğlu'ndan hükümete çağrı: Tam kapanmada yetişkinlere 1000 TL, çocuklara 500 TL destek sağlanmalı Davutoğlu'ndan hükümete çağrı: Tam kapanmada yetişkinlere 1000 TL, çocuklara 500 TL destek sağlanmalı 2 bakanlık üzerinde çalışıyor! Tam kapanmada evde çocuğu olan kamu personeli için yeni düzenleme geliyor 2 bakanlık üzerinde çalışıyor! Tam kapanmada evde çocuğu olan kamu personeli için yeni düzenleme geliyor Tam kapanmada dikkat çeken 5 detay! Sitelerde bahçeye inmek bile yasak olacak Tam kapanmada dikkat çeken 5 detay! Sitelerde bahçeye inmek bile yasak olacak Kayınvalidesinin Kayınvalidesinin "Yılan" dediği Survivor İsmail Balaban'ın nişanlısından ilk hamle geldi Meral Akşener, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın taklidini yaparken şekilden şekle girdi Meral Akşener, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın taklidini yaparken şekilden şekle girdi Utanmazlığın böylesi! Kimseye aldırış etmeden parkta ilişkiye girdiler Utanmazlığın böylesi! Kimseye aldırış etmeden parkta ilişkiye girdiler İngiltere'de korona aşısı olan yüzlerce kişi kulak çınlaması şikayetiyle hastanelere koştu İngiltere'de korona aşısı olan yüzlerce kişi kulak çınlaması şikayetiyle hastanelere koştu
Bu zamana kadar üretilenlerin en gelişmişi! ABD ordusuna video oyunlarını aratmayan gözlük Bu zamana kadar üretilenlerin en gelişmişi! ABD ordusuna video oyunlarını aratmayan gözlük         
13:19
12 yaşındaki çocuk hem lise hem de üniversiteden mezun olacak 12 yaşındaki çocuk hem lise hem de üniversiteden mezun olacak         
12:55
Polis memuru, Esra'yı meslektaşlarının gözü önünde vurmuş Polis memuru, Esra'yı meslektaşlarının gözü önünde vurmuş         
12:42
Video çekip Türk pasaportunu aşağılayan gençler, mahkemede çark etti Video çekip Türk pasaportunu aşağılayan gençler, mahkemede çark etti         
12:14
17 günlük tam kapanma öncesi Bilim Kurulu'ndan sürpriz toplantı! Koca, açıklama yapacak 17 günlük tam kapanma öncesi Bilim Kurulu'ndan sürpriz toplantı! Koca, açıklama yapacak         
11:54
Bill Gates'in Trakya'dan arazi aldığı iddiası, fırsatçıları harekete geçirdi! Gurbetçileri böyle kandırıyorlar Bill Gates'in Trakya'dan arazi aldığı iddiası, fırsatçıları harekete geçirdi! Gurbetçileri böyle kandırıyorlar         
11:25
Şarkıcı Yeliz'den bomba itiraf: Özcan Deniz'le aşk yaşadık, 12 gün evden çıkmadık Şarkıcı Yeliz'den bomba itiraf: Özcan Deniz'le aşk yaşadık, 12 gün evden çıkmadık         
10:51
2006 yılında yayın hayatına başlayan Arka Sokaklar bir diziye daha final yaptırıyor 2006 yılında yayın hayatına başlayan Arka Sokaklar bir diziye daha final yaptırıyor         
10:36
Köyde 20 yıl yetecek altın rezervi bulundu arsa fiyatları uçtu Köyde 20 yıl yetecek altın rezervi bulundu arsa fiyatları uçtu         
10:09
Bir Zamanlar Çukurova dizisinin setinde ortalık karıştı! Kerem Alışık ve Murat Ünalmış birbirine girdi Bir Zamanlar Çukurova dizisinin setinde ortalık karıştı! Kerem Alışık ve Murat Ünalmış birbirine girdi         
10:05
728 milyon dolar mutluluk getirmedi! Trendyol'un kurucusu çift, evliliklerini noktaladı 728 milyon dolar mutluluk getirmedi! Trendyol'un kurucusu çift, evliliklerini noktaladı         
10:01
Hakemlerin işi gerçekten zor! Kulüp başkanı sahaya inip penaltıyı iptal ettirdi Hakemlerin işi gerçekten zor! Kulüp başkanı sahaya inip penaltıyı iptal ettirdi         
09:47
Pandeminin gözde mesleği; motosikletli kurye! Aylık 6 bin TL maaş alıyorlar Pandeminin gözde mesleği; motosikletli kurye! Aylık 6 bin TL maaş alıyorlar         
09:29
İsmail Balaban, annesinin nişanlısı hakkındaki sözleriyle yıkıldı! İkizi, olayın iç yüzünü anlattı İsmail Balaban, annesinin nişanlısı hakkındaki sözleriyle yıkıldı! İkizi, olayın iç yüzünü anlattı         
09:14
Oyunculuk sevdası ağır basınca mesleği bıraktı! Burcu Biricik'in ilk işini duyanlar şaşkınlık yaşadı Oyunculuk sevdası ağır basınca mesleği bıraktı! Burcu Biricik'in ilk işini duyanlar şaşkınlık yaşadı         
18:03
Tam kapanma bankaların sistemini değiştirdi! Artık uzaktan kimlik tespiti yapılarak müşteri kabul edilebilecek Tam kapanma bankaların sistemini değiştirdi! Artık uzaktan kimlik tespiti yapılarak müşteri kabul edilebilecek         
17:23
Muhtarlara aşı müjdesini duyurmuştu! Erdoğan'dan kurmaylarına Muhtarlara aşı müjdesini duyurmuştu! Erdoğan'dan kurmaylarına "Süreci hızlandırın" talimatı         
16:24
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.04.2021 13:44:00. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: ISPARTA HAC MERKEZİ MEN TAPINAĞI'NA DEFİNECİ KAZMASI - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement