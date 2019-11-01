Son Dakika Haberleri: Hac ön kayıtları 11 Kasım'da başlayacak
Son Dakika Güncel Hac ön kayıtları 11 Kasım'da başlayacak

Hac ön kayıtları 11 Kasım'da başlayacak

6 saat önce

Diyanet İşleri Başkanlığından, ilk defa hacca gitmek isteyenlerin müracaatlarını 11 Kasım-13 Aralık'ta yapabileceği bildirildi.

Hac ön kayıtları 11 Kasım'da başlayacak, System.String[]

Diyanet İşleri Başkanlığından, ilk defa hacca gitmek isteyenlerin müracaatlarını 11 Kasım-13 Aralık'ta yapabileceği bildirildi.

Diyanet İşleri Başkanlığının internet sitesinde 2020 yılı hac kayıtları ile ilgili bilgi verildi.

Buna göre, hac ibadetini yerine getirmek isteyen hacı adaylarının, ön kayıt ve kayıt yenileme işlemleri, 11 Kasım 2019'da başlayacak.

2020'de ilk defa hacca gitmek üzere müracaat etmek isteyen vatandaşlara ön kayıt imkanı tanınacak. Ön kayıtlar, 11 Kasım-13 Aralık tarihleri arasında www.hac.gov.tr adresinde yayınlanacak ön kayıt linkinden e-Devlet kimlik doğrulama sistemi yoluyla alınacak.

2020 yılı hac kurası, 9 Ocak 2020'de çekilecek.

Güncel

Haber Yayın Tarihi: 01.11.2019 10:00 Kaynak: AA
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