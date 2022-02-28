Hacamatçı FETÖ şüphelisi hakim karşısına çıktı - Son Dakika
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Hacamatçı FETÖ şüphelisi hakim karşısına çıktı

28.02.2022 16:16
Hacamatçı FETÖ şüphelisi hakim karşısına çıktı

FETÖ yöneticiliği ile aranan ve kendisini 'hacamatçı' olarak tanıtan Mehmet Sağlam'ın ilk duruşması bugün görüldü.

FETÖ yöneticiliği ile aranan ve kendisini 'hacamatçı' olarak tanıtan Mehmet Sağlam'ın ilk duruşması bugün görüldü.

Ankara 2. Ağır Ceza Mahkemesince görülen duruşmada sanık Mehmet Sağlam ve olay günü eve hacamat yaptırmak için geldiğini söyleyen tanıklar Ali A. ve Sancar G. salonda hazır bulundu.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında hakkında yakalama kararı çıkarılan Sağlam'ın evinde arama yapıldığı sırada kapının zili çalmış eve FETÖ'den ihraç edilmiş 2 eski binbaşı gelmişti. Polisi karşısında gören ihraç binbaşılar, eve 'hacamat' yaptırmak için geldiklerini söyledi. Durumdan şüphelenen polis şahısları gözaltına aldı ve bu kişilerin daha önce FETÖ'den ihraç eski binbaşı oldukları tespit edildi.

Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde yurt dışına kaçma hazırlığı sırasında yakalanan Sağlam, Ankara'ya getirilmiş ve çıkarıldığı Sulh Ceza Hakimliğince tutuklanmıştı. Savcılığın Sağlam hakkındaki soruşturmayı tamamlamasının ardından 'silahlı terör örgütü kurma veya yönetme' suçundan 22,5 yıla kadar iddianame hazırlandı. Sağlam, kendisinin FETÖ üyeleriyle iletişiminde bio enerji ve hacamat konularında uzman olmasına bağladı.

Hacamat konusunda sertifikalarım var

Sanık Sağlam yaptığı savunmasında 2015'ten sonra bio enerji ve hacamat konusunda çalışmalar yaptığını ve bu işi hobi olarak yaptığını belirterek, "Olay günü eve gelen şahısların hacamat yaptırmak için geldiğini söylediği doğrudur. Evime sürekli hacamat yaptırmak için gelenler oldu. Ayda ortalama 300'e yakın kişi gelirdi. Gelen şahısları tanımam. Zaten tatildeyken takside polis çevirmesi sırasında yakalandım. Sağlık ve danışmanlık üzerine şirket kurmak istiyorum. Eşim de internetten bio enerji sertifikaları veriyor" dedi.

Sanığı 'Hacamatçı Mehmet' olarak biliriz

Duruşmada tanık olarak dinlenen ve aynı zamanda polisin Sağlam'ın evini aradıkları sırada binaya giriş yapan Ali A. ise, "Kendisiyle hacamat malzemesi satan dükkanda tanıştık. Bu işi yaptığını öğrenince evine gittik ve bana hacamat yaptı. 4-5 ay sonra da bu işlemin tekrarlanması için yeniden gelme amacıyla konuştuk. Olayın yaşandığı gün ikinci kez hacamat yaptırmak için kendisinin evine gittik. Kapıyı eşi açtı ve telaşlı bir şekilde bize 'Polis misiniz?' diye sordu" ifadelerini kullandı. Diğer tanık Sancar G. ise sanığın evine hacamat için gittiklerini ve o an binada bir hareketlenme olduğunu fark ettiklerini söyledi.

Ara kararını açıklayan mahkeme, sanığın mal varlığı üzerindeki tedbirin kaldırılmasına ve tutukluluk halinin devamına hükmederek duruşmayı 18 Mayıs tarihine erteledi. - ANKARA

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FETÖ'nün sözde mütevelli heyeti üyesi yakalandı FETÖ'nün sözde mütevelli heyeti üyesi yakalandı

Fetullahçı Terör Örgütü, Mehmet Sağlam, Ankara, Polis, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Hacamatçı FETÖ şüphelisi hakim karşısına çıktı - Son Dakika


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