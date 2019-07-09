Son Dakika Haberleri: 'Hacca gideceğim, altınlarınızı verin okutayım' deyip dolandıran kişi yakalandı
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'Hacca gideceğim, altınlarınızı verin okutayım' deyip dolandıran kişi yakalandı

1 saat önce

İZMİR'de, farklı günlerde 3 kişiyi "Hacca gideceğim, elinizdeki altınları verin okutup geri getireyim" diyerek 3 kişiyi dolandıran Nurettin Alınca yakalandı.

'Hacca gideceğim, altınlarınızı verin okutayım' deyip dolandıran kişi yakalandı, System.String[]
İzmir, Güncel
İZMİR'de, farklı günlerde 3 kişiyi "Hacca gideceğim, elinizdeki altınları verin okutup geri getireyim" diyerek 3 kişiyi dolandıran Nurettin Alınca yakalandı. Cezaevi firarisi olduğu belirlenen Alınca'nın 26 ayrı dolandırıcılık suçuna karıştığı ve hakkında kesinleşmiş 11 yıl 6 ay hapis cezası bulunduğu öğrenildi.
Bayraklı Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, ilçenin Yamanlar Mahallesi'nde bir kişinin, birçok kişiye "Hacca gideceğim, elinizdeki altınları verin okutup geri getireyim" diyerek dolandırdığı ihbarıyla harekete geçti. Farklı günlerde dolandırılan 3 kişinin ifadesine başvuran polis ekipleri, bölgedeki güvenlik kameralarının görüntülerini de incelemeye aldı. Yapılan çalışmalar sonucunda, dolandırıcının Nurettin Alınca olduğu belirlendi. Polis, Alınca'nın kullandığı 48 NY 511 plakalı otomobili de takibe aldı. Ekipler, söz konusu otomobili Gaziemir ilçesinde durdurdu. Otomobildeki şüphelileri indiren ekipler, araçta Nurettin Alınca'nın olmaması üzerine F.A. ve G.A.'nın ifadesine başvurdu. Şüphelilerin ifadesinde, Nurettin Alınca'nın Bornova ilçesinde bir evde saklandığını söylediği öğrenildi. Bunun üzerine harekete geçen polis, ilçede belirlenen adresteki eve operasyon düzenledi. Evde yakalanarak gözaltına alınan Nurettin Alınca sorgulamak üzere Bayraklı Emniyet Müdürlüğüne getirildi. Yapılan araştırmada, Nurettin Alınca'nın cezaevi firarisi olduğu İzmir genelinde 26 ayrı dolandırıcılık suçuna karıştığı, hakkında 11 yıl 6 ay hapis cezası olduğu belirlendi. Alınca, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.


- İzmir
Haber Yayın Tarihi : 09.07.2019 10:00 Kaynak: DHA
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