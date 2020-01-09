Hacca gidecek 83 bin 430 kişi kura ile belirlendi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Hacca gidecek 83 bin 430 kişi kura ile belirlendi - Son Dakika

Hacca gidecek 83 bin 430 kişi kura ile belirlendi

7 saat önce

ANKARA'da hacca gidecek 83 bin 430 kişi, 2 milyon 298 bin 800 kişi arasında yapılan kura çekilişi ile belirlendi.

Hacca gidecek 83 bin 430 kişi kura ile belirlendi, System.String[]
ANKARA'da hacca gidecek 83 bin 430 kişi, 2 milyon 298 bin 800 kişi arasında yapılan kura çekilişi ile belirlendi. Kurada adı çıkan hacı adayları büyük sevinç yaşadı.

2020 yılı hac kuraları için Diyanet İşleri Başkanlığı'nda tören düzenlendi. Törene; Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş ile çok sayıda hacı adayı ve yakınları katıldı. Burada konuşan Erbaş, bu yıl geçen yıla oranla kura kontenjanın 80 bin kişiden 83 bin 430 kişiye çıktığını belirtti. Erbaş, "İslam fıkhına göre; önemli olan, müminlerin hac ibadetini yapmaya niyet etmesi ve başvuru yapmasıdır. Niyetler böyle olunca kura sonucunda sevinç ve hüznün gözyaşları Allah katında inanın aynı değerde olacaktır. Belki de kurada çıkmadığı için dökülen hüzün gözyaşı, çıktığı için sevinçten akıtılan gözyaşından Allah katında daha sevaplı olacaktır" dedi.

HACI ADAYLARINA UYARIDA BULUNDU

Hac ibadetinin meşakkatli ve zor bir ibadet olduğunu belirten Erbaş, hacı adaylarına, "Günlük aktivitelerini yapamayacak derecede hastalıkları olan ve bu hususta bir başkasının yardımına ihtiyaç duyan kardeşlerimize kuradan hac çıkarsa bu kardeşlerimizin bizzat kendileri değil de vekil göndermek suretiyle hac farizalarını eda etmelerini tavsiye ediyorum. Çünkü hac sağlıklı insanların dahi zaman zaman zorlanarak eda edebildikleri bir ibadettir" uyarısında bulundu.

Erbaş, bu yıl 2 milyon 298 bin 800 kişinin kutsal topraklara gitmek için başvuru yaptığını, bunlardan 83 bin 430 kişinin hacca gideceğini kaydederek, "Elbette bu ibadeti ifa etmek için müracaatını yapmış kardeşlerimizin bekledikleri sürenin uzadığının da farkındayım. İnanın bu durum, en az sizin kadar beni de üzmekte. Fakat takdir edersiniz ki, mevcut imkan ve sınırlılıklar çerçevesinde hakkaniyete uygun bir tespiti ancak kura yoluyla gerçekleştirebiliyoruz" diye konuştu.

BÜYÜK SEVİNÇ YAŞADILAR

Başkan Erbaş'ın konuşmasının ardından kura işlemi başladı. Heyecanla kura çekilişini bekleyen hacı adaylarının bazıları bu sırada gözyaşlarına engel olamadı. Yapılan kura çekilişi sonrası hacca gidecek 83 bin 430 kişi belirlendi. Kurada adı çıkan hacı adayları büyük sevinç yaşarken, sonuçların saat 21.00'de e-devlet üzerinden açıklanacağı kaydedildi.


- Ankara
Diyanet İşleri Başkanlığı, Ankara, Hac, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.01.2020 01:49 Kaynak: DHA
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