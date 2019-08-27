Son Dakika Haberleri: Hacca giden vatandaş Kabe'de hayatını kaybetti
Son Dakika 3. Sayfa Haber

Hacca giden vatandaş Kabe'de hayatını kaybetti

43 dakika önce

Kocaeli'den hac farizasını yerine getirmek amacıyla kutsal topraklara giden 73 yaşındaki Aydın Ayyıldız, Kabe'de hayatını kaybetti.

Hacca giden vatandaş Kabe'de hayatını kaybetti, System.String[]

Kocaeli'den hac farizasını yerine getirmek amacıyla kutsal topraklara giden 73 yaşındaki Aydın Ayyıldız, Kabe'de hayatını kaybetti.


Edinilen bilgilere göre 73 yaşındaki Aydın Ayyıldız, Diyanet İşleri Başkanlığı Kocaeli birinci kafilesi ikinci grupta hacca gitti. Ayyıldız, hac ibadetini yaptığı sırada yüksek tansiyona bağlı beyin kanaması geçirirken, hemen Mekke Nur Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Tedavisi 1 hafta süren Ayyıldız, doktorların tüm müdahalelerine rağmen hayatını kaybetti. Evli ve 2 çocuk babası olduğu öğrenilen Ayyıldız, Mekke'de ikindi namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından Cennetil Mualla'ya defnedildi. Ayrıca Ayyıldız için Kartepe Osman Gazi Camii'nde gıyabi cenaze namazı kılarak Kur'an-ı Kerim okundu. - KOCAELİ

Kocaeli, Mekke, Aydın, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 27.08.2019 03:32 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Kaydeden olmadı ama katledilen Merve'nin son sözleri "Lütfen yapma" oldu
Ayrı yaşadığı eşini pompalı tüfekle vurup intihara kalkıştı Sapığın, kız çocuğuna söylediği sözü babası duydu! Dere kenarında bayıltana kadar dövdüler Mansur Yavaş: Halk ekmek büfeleri kapanacak, bakkallar belediye bayisi olacak

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.8.2019 16:16:27. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Hacca giden vatandaş Kabe'de hayatını kaybetti
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]