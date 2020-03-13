Hacca gitmek için 8 bin 870 kilometre yol yürüyecek - Son Dakika
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Hacca gitmek için 8 bin 870 kilometre yol yürüyecek

6 saat önce

Fransa'dan yaya olarak yola çıkan ve şimdiye kadar 4 bin 300 kilometre yürüyen 24 yaşındaki Müslüman turist Samuel Courtin Bilecik'te mola verdi.

Hacca gitmek için 8 bin 870 kilometre yol yürüyecek, System.String[]

Fransa'dan yaya olarak yola çıkan ve şimdiye kadar 4 bin 300 kilometre yürüyen 24 yaşındaki Müslüman turist Samuel Courtin Bilecik'te mola verdi.


Toplam 8 bin 870 kilometre yol yürüdükten sonra Mekke'ye varacak olan Courtin, Bilecik'te belediye görevlilerince karşılandı. Samuel Courtin, kentin turistlik yerlerini gezdikten sonra yolunan devam etti.


Konya'dan Antalya, Lübnan, Mısır ve sonrasında Arap yarımadasına geçecek olan Courtin, Sufi Yolunu takip ediyor ve Temmuz ayında kutsat topraklara ulaşmayı planlıyor.


11'inci ülke olarak Türkiye'ye gelen Courtin, Bilecik ve Türkiye'deki konukseverliğinden dolayı çok mutlu olduğunu söyledi. - BİLECİK

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Haber Yayın Tarihi: 13.03.2020 05:18 Kaynak: İHA
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