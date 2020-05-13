Hacca gitmek için biriktirdiği parasıyla maske alıp dağıttı - Son Dakika

Hacca gitmek için biriktirdiği parasıyla maske alıp dağıttı

İSTANBUL - Bağcılar Güneşli Meydanı'nda bir esnaf hacca gitmek için biriktirdiği parasıyla maske alıp vatandaşlara dağıttı.

Bağcılar Güneşli Meydanı'nda saat satan Şeref Güleryüz isimli vatandaş yeni tip korona virüs salgını ile mücadelenin devam ettiği bu günlerde anlamlı bir davranışta bulundu. Güleryüz, hacca ve umreye gitmek için biriktirdiği parasıyla maske alıp vatandaşlara dağıttı. Güneşli Meydanı'ndaki tüm vatandaşlara maske dağıtan Güleryüz, "Bu hastalıktan mevlam bir an önce kurtarır inşallah. Hacca gidecektim para biriktirmişti. Hac olmadı. Umreye gitmek istedim. Umre de olmadı. Ben de bütün paramla maske aldım, dağıtıyorum" dedi.