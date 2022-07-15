Hacdan gelen en tatlı hediye hurma

Hac farizasını yerine getirmelerinin ardından yurda dönmeye başlayan hacıların, kutsal topraklardaki alışveriş tercihlerinde ilk sırada hurma yer alıyor.
Hac dönüşü, ziyarete gelecek misafirlerine ikram edecekleri hurma seçimini özenle yapan hacıların bir kısmı, hurmalarını Medine şehrinin içindeki dükkanlardan alırken, büyük çoğunluğu ise alışveriş için kentin çevresinde bulunan hurma bahçelerini tercih ediyor.
Hicaz bölgesindeki Medine, Suudi Arabistan içerisinde en çok hurmanın yetiştirildiği yer olarak biliniyor.
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