Son Dakika Haberleri: Hâce Muhammed Nayir Camisinin temeli dualarla atıldı
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Hâce Muhammed Nayir Camisinin temeli dualarla atıldı

56 dakika önce

Erzincan'da Hace Muhammed Nayir Camisinin temeli dualarla atıldı.

Hâce Muhammed Nayir Camisinin temeli dualarla atıldı, System.String[]
Erzincan'da Hace Muhammed Nayir Camisinin temeli dualarla atıldı.

Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi civarında yapılacak olan Hace Muhammed Nayir Caminin temeli dualarla atıldı.

Açılış törenine Vali Ali Arslantaş, Belediye Başkanı Bekir Aksun, İl Müftüsü Mehmet Emin Çetin ve camii yapımını üstlenen kanaat önderlerinden Muhammet Nayir Erzincani ile birlikte bazı vatandaşlar katıldılar.

İç ve dış bölümlerdeki ibadet mahalleriyle birlikte toplam 800 kişilik bir cemaat kapasitesine sahip olacak camiinin Selçuklu mimarisi tarzında inşa edileceği belirtildi. - ERZİNCAN
Haber Yayın Tarihi : 21.06.2019 02:35 Kaynak: İHA
açılış, araştırma hastanesi, gazi, er, Güncel
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