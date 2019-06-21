Hâce Muhammed Nayir Camisinin temeli dualarla atıldı
56 dakika önce
Erzincan'da Hace Muhammed Nayir Camisinin temeli dualarla atıldı.
Erzincan
Haber Yayın Tarihi : 21.06.2019 02:35 Kaynak: İHA
'da Hace Muhammed Nayir Camisinin temeli dualarla atıldı.
Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi civarında yapılacak olan Hace Muhammed Nayir Caminin temeli dualarla atıldı.
Açılış törenine Vali Ali Arslantaş, Belediye Başkanı Bekir Aksun
, İl Müftüsü Mehmet Emin Çetin
ve camii yapımını üstlenen kanaat önderlerinden Muhammet Nayir Erzincani ile birlikte bazı vatandaşlar katıldılar.
İç ve dış bölümlerdeki ibadet mahalleriyle birlikte toplam 800 kişilik bir cemaat kapasitesine sahip olacak camiinin Selçuklu
mimarisi tarzında inşa edileceği belirtildi. - ERZİNCAN
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