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HACER CAN ÇEKİŞİRKEN 'SEN DAHA ÖLMEDİN Mİ' DİYEREK ALNINDAN VURMUŞ - Son Dakika

HACER CAN ÇEKİŞİRKEN 'SEN DAHA ÖLMEDİN Mİ' DİYEREK ALNINDAN VURMUŞ

15.12.2021 16:25

KOCAELİ'nin Gölcük ilçesinde kendisinden ayrılmak isteyen Hacer Çetin'i (36) tabancayla vurarak öldüren Halim Er'in (53) yargılanmasına başlandı.

KOCAELİ'nin Gölcük ilçesinde kendisinden ayrılmak isteyen Hacer Çetin'i (36) tabancayla vurarak öldüren Halim Er'in (53) yargılanmasına başlandı. Hacer Çetin'in ablası C.Y., Halim Er'in can çekişen kardeşinin yanına gidip, "Sen daha ölmedin mi?" diyerek alnından vurduğunu söyledi.

Olay, 15 Şubat'ta akşam saatlerinde, Gölcük ilçesi Şirinköy Mahallesi Yunus Emre Caddesi'ndeki sitede meydana geldi. Eşinden boşanan 2 çocuk annesi Hacer Çetin, birlikte yaşadığı Halim Er'den ayrılmak istedi. Eşinden ayrı yaşayan 2 çocuk babası Halim Er ise eşyalarını toplayıp evden çıkan Hacer Çetin'e 4 el ateş etti. Silah seslerini duyanların ihbarı üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri geldi. Sağlık ekibi, Hacer Çetin'in hayatını kaybettiğini belirledi. Polis, kendisini eve kilitleyen Halim Er'i yaklaşık 1 saat süren görüşmenin ardından gözaltına aldı. Adliyeye sevk edilen Halim Er, tutuklanıp cezaevine gönderildi.

'KARDEŞİMLE İLİŞKİSİ OLDUĞUNU SÖYLEDİ'

Halim Er hakkında müebbet hapis cezası istemiyle dava açıldı. Olayla ilgili davanın görülmesine bugün Kocaeli 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde başlandı. Duruşma salonunda, tutuklu sanık Halim Er, tanıklar ve taraf avukatları hazır bulundu. Halim Er mahkemede, "2 çocuğum var, evliyim. Ancak Hacer ile 5 yıldır dini nikahlı olarak beraberiz. Olay tarihinden önce bana, 'Kardeşin ile birlikte oldum? demişti. Bunu söylerken kardeşim de evdeydi. Hacer ve kardeşim ile tartıştık. İkisi de evden ayrıldılar. Sonrasında Hacer'in ablasını arayarak olanları anlattım. Bir süre sonra barıştık. Ancak konuyu açıp önüme koymaya devam ediyordu. Olay tarihinden 1 hafta önce Hacer ile kardeşimle olan ilişkisi nedeniyle tekrar tartıştık. Hacer evden ayrıldı. Barışırız diye Hacer'in ablasının evine gittim. Hacer'i aradım, açmadı. Mesajla gelmek istemediğini söyledi. Ablası ile mesajlaşarak Hacer'in eşyalarını almalarını söyledim" dedi.

'KÜFREDİNCE ATEŞ ETTİM'

Olay anını anlatan Halim Er, "Bir süre sonra Hacer, ablası ve nakliyeci geldi. Eşyaları toparladılar. Hatta benden şarjlı matkap istediler. Kendilerine vererek yardımcı oldum. Eşyaların hepsi arabaya yüklendi. Hacer, bu esnada bana küfürler etti ve suratıma tükürdü. Küfürlere devam edince belimdeki silahımı ve cebimdeki şarjörümü takıp ateş ettim. Kaç el ateş ettiğimi hatırlamıyorum. Hacer aşağı doğru kaçtı. Başka kimseye ateş etmedim. Kendimi eve kapatarak 155'i aradım. Olaylar bu şekilde gerçekleşti. Bunun dışındaki suçlamaları kabul etmiyorum. Hacer benden önce biriyle sevgiliymiş. Bizim 5 yıllık birlikteliğimizde kavga ettiğimiz zamanlarda bu şahısla da birlikte olduğunu söylemişti. Silah olay tarihinde oturma grubunun altındaydı. Bu oturma grubunu Hacer götüreceği için silahı belime koymuştum" diye konuştu.

'BİTTİ' DEYİNCE

Olay esnasında evde olan Hacer Çetin'in ablası C.Y. ise tanık sıfatıyla verdiği ifadesinde, "Kardeşim Hacer ve Halim dini nikahlı değillerdi. Dost hayatı yaşıyorlardı. Olay tarihinden 3 gün önce kardeşim yanıma geldi. Halim ile telefon faturası nedeniyle tartıştıklarını ve anlaşamadıklarını anlattı. Olay gününde ise Halim bana sesli mesaj atarak Hacer'in eşyalarını evden almamı istedi. Ben de eşyaları almak için yeğenlerim, Hacer ve nakliyeciyle birlikte Halim'in evine gittim. Halim'e, 'Bırak, olmuyorsa olmuyor. Başka kadın mı kalmadı dünyada? dedim. Bizi sakin karşıladı ve 'Tamam, alın eşyalarınızı' dedi. Eşyaları toparladık. Sadece mutfak eşyaları kaldı. Hacer, 'Mutfak eşyaları benden sana kalsın? dedi. Halim de, 'Bitti mi diyorsun yani?? diye sordu. Hacer, 'Bitti' deyince Halim silahını çıkararak 4 el ateş etti" dedi.

'ALNINDAN VURDU'

Halim Er ateş ederken engel olmaya çalıştığını söyleyen C.Y., "Halim'in elini tutmaya çalıştım ancak engel olamadım. Yeğenlerim Ç.Y. ve U.Y., Hacer yerde kıvrandığı esnada yanına gitti. Halim yeğenlerime hitaben, 'Gelin sizi de öldüreceğim? dedi. Merdivenlerde ateş etti. Ben müdahale etmeseydim yeğenlerimi de vuracaktı. Hacer yerde kıvrandığı esnada, 'Sen daha ölmedin mi?' diyerek alnından vurdu ve bana dönerek, 'Seni de öldüreceğim' dedi. Ben bir anda korkup aşağı kaçtım. Eşya taşınırken belinde silah görmüştüm. Bu olaydan 3-4 ay kadar önce de Halim, bana silah çekerek Hacer'in yerini sordu. 'Onu öldüreceğim' diyordu. Ancak sonrasında barışarak aynı eve gittiler. Kardeşime neden gittiğini sorduğumda, 'Beni sizlerle ve kendi hayatımla tehdit ediyor' demişti. Kardeşim sürekli tehdit ediliyordu. Şimdi de bize cezaevinden mektup yolluyor psikolojimi altüst etti" diye konuştu.

'HACER İLE BİR İLİŞKİM OLMADI'

Ağabeyi Halim Er'in söylediklerine karşı savunma yapan K.E. ise, "Benim Hacer ile ne duygusal, ne de cinsel bir ilişkim olmadı. Ağabeyimin beyanlarına katılmıyorum. Hacer ağabeyime benimle birlikte olduğunu söylemesinin sebebini bana açıkladı. 'Sizi birbirinize düşürüp Halim'den kurtulmanın peşindeyim? dedi. Bunu söylerken yanımda Halim de vardı. Hacer bir keresinde yanıma geldi ve birkaç defa bana sarkıntılık yaptı. Ancak ben de kendisine, 'Sen benim kardeşimsin? dedim. Olaylar anlattığım şekildedir" dedi.

DURUŞMA ERTELENDİ

Mahkeme heyeti, avukatların savunma hazırlamak amacıyla süre talep etmesi üzerine sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı 9 Mart 2022 tarihine erteledi.

ARŞİV GÖRÜNTÜLERLE

HABER-KAMERA: Dinçer AKBİR/İZMİT(Kocaeli),(DHA)

HACER CAN ÇEKİŞİRKEN 'SEN DAHA ÖLMEDİN Mİ' DİYEREK ALNINDAN VURMUŞ
HACER CAN ÇEKİŞİRKEN 'SEN DAHA ÖLMEDİN Mİ' DİYEREK ALNINDAN VURMUŞ
HACER CAN ÇEKİŞİRKEN 'SEN DAHA ÖLMEDİN Mİ' DİYEREK ALNINDAN VURMUŞ
HACER CAN ÇEKİŞİRKEN 'SEN DAHA ÖLMEDİN Mİ' DİYEREK ALNINDAN VURMUŞ

Kocaeli, Gölcük, Polis, Silah, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel HACER CAN ÇEKİŞİRKEN 'SEN DAHA ÖLMEDİN Mİ' DİYEREK ALNINDAN VURMUŞ - Son Dakika


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