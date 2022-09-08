Hacer'i öldüren sevgilisine indirimsiz müebbet hapis - Son Dakika
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Hacer'i öldüren sevgilisine indirimsiz müebbet hapis

08.09.2022 16:12
Hacer'i öldüren sevgilisine indirimsiz müebbet hapis

KOCAELİ'nin Gölcük ilçesinde ayrılmak isteyen sevgilisi Hacer Çetin'i (36) tabancayla vurarak öldüren Halim Er'e (53) indirimsiz müebbet hapis cezası verildi.

KOCAELİ'nin Gölcük ilçesinde ayrılmak isteyen sevgilisi Hacer Çetin'i (36) tabancayla vurarak öldüren Halim Er'e (53) indirimsiz müebbet hapis cezası verildi.

Olay, 15 Şubat 2021'de Şirinköy Mahallesi Yunus Emre Caddesi'ndeki bir sitede meydana geldi. Eşinden boşanan 2 çocuk annesi Hacer Çetin, sevgilisi Halim Er'den ayrılmak istedi. Eşinden ayrı yaşayan 2 çocuk babası Halim Er ise eşyalarını toplayıp, evden çıkan Hacer Çetin'e tabanca ile 4 el ateş etti. Hacer Çetin olay yerinde hayatını kaybetti, ablası C.Y. ve eşi U.Y. de tartışmada yaralandı.

Kocaeli 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde açılan davanın karar duruşması, bugün görüldü. Duruşma salonunda tutuklu sanık Halim Er, Hacer Çetin'in yakınları ve avukatlar hazır bulundu. Mahkeme heyeti, tarafların son sözlerinin dinlenilmesinin ardından kararını açıkladı. Mahkeme heyeti, Halim Er'in, Hacer Çetin'i kasten öldürdüğüne kanaat getirerek, müebbet hapis cezası verilmesine hükmetti.İNDİRİM UYGULANMADISanığın sabıkalı kişiliği itibarıyla ıslah olmaz yapısı, sanığın fiilden sonraki ve yargılama sürecindeki pişmanlık göstermeyen davranışları, cezanın caydırıcı olma ilkesi ve cezanın sanığın geleceği üzerindeki olası etkileri göz önüne alındığında takdiri indirim nedeni olarak kabul edilebilecek bir hal gözlenmediği belirtilerek, cezada herhangi bir indirim yapılmadı.

Halim Er'e ayrıca 'silahla kasten yaralama', 'kasten yaralamaya teşebbüs', 'tehdit', 'hakaret' ve 'ruhsatsız silah bulundurmak ve kullanmak' suçlarından, müebbet hapis cezasına ek olarak 2 yıl 6 ay 22 gün hapis cezası verildi.


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Kaynak: DHA

Kocaeli, Gölcük, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Hacer'i öldüren sevgilisine indirimsiz müebbet hapis - Son Dakika

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