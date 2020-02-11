Hacet mahallesinde sıcak asfalt - Son Dakika
Son Dakika Güncel Hacet mahallesinde sıcak asfalt - Son Dakika

Hacet mahallesinde sıcak asfalt

6 saat önce

Alanya Belediyesi, şehirdeki yolların tahrip olan kısımlarında veya tamamında, çeşitli çalışmalarda bozulan, sökülen yollarda asfalt yenileme çalışmalarına devam ediyor.

Hacet mahallesinde sıcak asfalt, System.String[]

Alanya Belediyesi, şehirdeki yolların tahrip olan kısımlarında veya tamamında, çeşitli çalışmalarda bozulan, sökülen yollarda asfalt yenileme çalışmalarına devam ediyor.


Alanya Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü'nün planlamaları ve gelen talepler doğrultusunda yürütülen çalışmalarla öncelikle karşılaşabilecek zararların önlenmesi ve trafik güvenliğinin sağlanması hedefleniyor. Çalışmalar Oba, Kadıpaşa ve Saray Mahallelerinden sonra Hacet Mahallesi'nde devam ediyor. - ANTALYA

Fen İşleri Müdürlüğü, Alanya Belediyesi, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.02.2020 03:16 Kaynak: İHA
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