Hacet mahallesinde sıcak asfalt - Son Dakika

Hacet mahallesinde sıcak asfalt
6 saat önce
Alanya Belediyesi, şehirdeki yolların tahrip olan kısımlarında veya tamamında, çeşitli çalışmalarda bozulan, sökülen yollarda asfalt yenileme çalışmalarına devam ediyor.
Haber Yayın Tarihi: 11.02.2020 03:16 Kaynak: İHA
Alanya Belediyesi, şehirdeki yolların tahrip olan kısımlarında veya tamamında, çeşitli çalışmalarda bozulan, sökülen yollarda asfalt yenileme çalışmalarına devam ediyor.
Alanya Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü'nün planlamaları ve gelen talepler doğrultusunda yürütülen çalışmalarla öncelikle karşılaşabilecek zararların önlenmesi ve trafik güvenliğinin sağlanması hedefleniyor. Çalışmalar Oba, Kadıpaşa ve Saray Mahallelerinden sonra Hacet Mahallesi'nde devam ediyor. - ANTALYA
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