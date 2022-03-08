Hacettepe'den rahim ağzı kanseri için 8 Mart'ta ücretsiz DNA testi - Son Dakika

HACETTEPE Üniversitesi Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Ana Bilim Dalı tarafından kadınlarda görülen rahim ağzı kanserinin teşhisine yönelik 8 Mart Dünya Kadınlar Günü için geçerli ücretsiz 'Human Papilloma Virüsü' (HPV)-DNA testi başlatıldı. Doç. Dr. Murat Gültekin, kadınların hayatlarında bir kere vereceği test ile HPV'ye bağlı ölümün en az yüzde 50 oranında azalacağını söyledi.

Hacettepe Üniversitesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Ana Bilim Dalında Öğretim Üyesi Doç. Dr. Murat Gültekin, Türkiye'de yılda 30-35 bin kadına kanser teşhisi konulduğunu, günde 30, yılda 15 bin kadının, kadın kanserleri nedeniyle yaşamını yitirdiğini söyledi. Erken teşhisin önemine dikkat çeken Doç. Dr. Gültekin, Hacettepe Üniversitesi'nin kadınlara çok değer verdiğini söyleyerek, "8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde üniversitemizde ücretsiz HPV- DNA testi ile rahim ağzı tarama testi gerçekleştiriyoruz. Testlerimizin sonuçları yüzde 98 doğrulukta. Bu test negatifse 6 yıl kafanız rahat. Yani 6 yıl boyunca rahim ağzı kanseri olma riski 10 binde 7. DNA'ya bakarak HPV virüsü kadınlarda var mı yok mu, varsa nasıl negatifleştirebiliriz; böyle güzel bir DNA testini ücretsiz olarak kadınlarımıza sunuyoruz" dedi.

'BİR TEST İLE ÖLÜM ORANI YÜZDE 50 AZALIYOR'

Doç. Dr. Gültekin, kadın kanserlerinin 3'te 1'inin önlenebildiğini belirtip, erken teşhisle de yüzde 100 tedavi edilebilir olduğunu kaydetti. Gültekin, kadınların hayatlarında bir kere vereceği test ile HPV'ye bağlı ölümün en az yüzde 50 oranında azalacağına dikkat çekerek, "Yılda 15 bin meme, 5 bin yumurtalık, ortalama 5 bin rahim, 3 bin rahim ağzı kanseri oluyor. Bu nedenle erken teşhis ve taramaya çok önem vermemiz gerekiyor. Rahim ağzı kanserine yakalanan kadınların yüzde 60'ı, 50 yaş altında gencecik insanlar. Bu taramalarla hem kendinizi hem sevdiklerinizi hem de ailenizi koruyabileceksiniz. HPV bir virüs ve ne yazık ki hem kadın hem erkeklerde dünyanın en yaygın virüsü. 'Bana HPV gelmez' diyemeyiz. Bazı tipleri çok sinsice kanser yapıyor. Şimdi DNA'ya bakarak bu virüs sizde var mı yok mu, ne kadar süredir var, nasıl negatifleştirebiliriz; bunları tespit ediyoruz. Üniversitemizde bu vesileyle 200 kadına rahim ağzı kanseri olup olmadığını öğrenmek için HPV- DNA testi yaptık" diye konuştu. Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Deniz Demiryürek ise her yıl 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde üniversitede çeşitli etkinlikler düzenlediklerini söyleyerek, "Bugün için özel olarak üniversite hastanemizde müzik dinletisi düzenliyoruz. Ayrıca 'Hacettepe'nin Cumhuriyet Kadınları Paneli' ile 'Kadın Kanserleri Söyleşisi' gerçekleştiriyoruz. Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi olarak kadınlarımıza çok değer veriyoruz ve ne yazık ki gündemde olan kadına karşı şiddetin önlenmesi ve sona ermesini diliyoruz" dedi. GÖRÜNTÜ GEÇİLİYOR Nursima ÖZONUR- Harun ÖZALP/ ANKARA, (DHA)-