Hacettepe Spor Kulübü, Anıtkabir'i ziyaret etti

Hacettepe Spor Kulübü Başkanı Bülent Üstündağ, beraberindeki heyetle Anıtkabir'i ziyaret etti.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, yönetim kurulu üyeleri, kulüp idarecileri, teknik ekip ile futbolcuların da yer aldığı ziyaret, Üstündağ'ın Atatürk'ün mozolesine bıraktığı çelenk ve saygı duruşunun ardından imza defterine yazdığı yazıyla tamamlandı.

Üstündağ, imza defterine şunları yazdı:

"Atam,Hacettepe Spor Başkanı ve Yönetim Kurulu Üyesi arkadaşlarımızla huzurunuzdayız. 'Ben sporcunun; zeki, çevik ve ahlaklı olanını severim' sözlerinizi benimsemiş genç kardeşlerimizle, işaret buyurduğunuz yolda, dün olduğu gibi yarın da ayrılmayacağımıza söz veriyoruz. Bize öğrettikleriniz her daim rehberimiz olacaktır. Sizi özlüyor, şükran ve minnetle anıyoruz."