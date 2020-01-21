Hacettepe Teknokent'e Afrika ilgisi - Son Dakika

Hacettepe Teknokent'te yapılan çalışmalar devam ediyor. Afrika ülkesi olan Ekvator Ginesi'nin Ankara Büyükelçisi Moises Mba Nchama da Teknokent'i ziyaret ederek yetkililerden bilgi aldı.



Ekvator Ginesi'nin Ankara Büyükelçisi Moises Mba Nchama yanındaki heyetle birlikte Hacettepe Üniversitesi Teknokent'i ziyaret ederek yapılan çalışmalar hakkında bilgi aldı. Hacettepe Teknokent Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Candan Gökçeoğlu ve Hacettepe Teknokent AŞ Genel Müdürü Cem Ünal'ın ev sahipliğinde gerçekleştirilen görüşmede karşılıklı bilgi alışverişinde bulunuldu.



Hacettepe Teknokent Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Gökçeoğlu heyetler arası yapılan görüşmede Ekvator Ginesi'nin Ankara Büyükelçisi Moises Mba Nchama ve heyetini Hacettepe Teknokent'te ağırlamaktan duydukları memnuniyeti dile getirdi. Teknokent'te dünya çapında teknolojik çalışmalar yapıldığını ifade eden Prof. Dr. Gökçeoğlu, burada yaptığımız çalışmalar ile birlikte adından sıkça söz ettiren bir kurum haline dönüştüklerini söyledi. Özellikle yabancı yatırımcıların Hacettepe Teknokent ilgisine de değinen Prof. Dr. Gökçeoğlu, bugüne kadar özellikle bazı Türk cumhuriyetlerinde önemli çalışmalar başlattıklarını sözlerine ekledi.



Ekvator Ginesi'nin Ankara Büyükelçisi Moises Mba Nchama da yapılabilecek ortak çalışmalar ile ilgili önümüzdeki süreçte yeniden bir araya geleceklerini ifade etti. - ANKARA