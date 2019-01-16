Son Dakika Haberleri: Hacettepe Teknokent'te Fetö Operasyonu: 9 Gözaltı Kararı

Hacettepe Teknokent'te Fetö Operasyonu: 9 Gözaltı Kararı

1 saat önce

ANKARA'da Hacettepe Teknokent A.Ş. ile ilgili yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında 9 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

Hacettepe Teknokent'te Fetö Operasyonu: 9 Gözaltı Kararı, System.String[]
ANKARA'da Hacettepe Teknokent A.Ş. ile ilgili yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında 9 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yapılan açıklamada; Hacettepe Teknokent A.Ş. ile ilgili yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında Ankara ve İstanbul'da 9 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri soruşturma kapsamında 4 kişiyi gözaltına aldı. Gözaltı işlemleri sürüyor.

Haber: ANKARA,

»  »      Haber Yayın Tarihi : 16.01.2019 09:56 Kaynak: DHA

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