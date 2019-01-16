Hacettepe Teknokent'te Fetö Operasyonu: 9 Gözaltı Kararı
1 saat önce
ANKARA'da Hacettepe Teknokent A.Ş. ile ilgili yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında 9 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.
ANKARA'da Hacettepe Teknokent
A.Ş. ile ilgili yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında 9 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı
'nca yapılan açıklamada; Hacettepe Teknokent A.Ş. ile ilgili yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında Ankara ve İstanbul
'da 9 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele
Şube Müdürlüğü ekipleri soruşturma kapsamında 4 kişiyi gözaltına aldı. Gözaltı işlemleri sürüyor.
Haber: ANKARA,
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Haber Yayın Tarihi : 16.01.2019 09:56 Kaynak: DHA
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