Hacettepe Teknokent'te FETÖ soruşturması
1 saat önce
Hacettepe Teknokent AŞ ile ilgili FETÖ/PDY soruşturması kapsamında Ankara ve İstanbul'da haklarında gözaltı kararı verilen 9 şüpheliden 4'ü yakalandı.
Hacettepe Teknokent
AŞ ile ilgili FETÖ/PDY soruşturması kapsamında Ankara
ve İstanbul
'da haklarında gözaltı kararı verilen 9 şüpheliden 4'ü yakalandı.
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Haber Yayın Tarihi : 16.01.2019 09:50
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