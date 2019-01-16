Son Dakika Haberleri: Hacettepe Teknokent'te FETÖ soruşturması

Hacettepe Teknokent'te FETÖ soruşturması

1 saat önce

Hacettepe Teknokent AŞ ile ilgili FETÖ/PDY soruşturması kapsamında Ankara ve İstanbul'da haklarında gözaltı kararı verilen 9 şüpheliden 4'ü yakalandı.

Hacettepe Teknokent'te FETÖ soruşturması, System.String[]
Hacettepe Teknokent AŞ ile ilgili FETÖ/PDY soruşturması kapsamında Ankara ve İstanbul'da haklarında gözaltı kararı verilen 9 şüpheliden 4'ü yakalandı.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 16.01.2019 09:50 

Ekonomi
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