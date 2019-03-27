Son Dakika Haberleri: Hacettepe Teknokent'te Ön Kuluçka ve Prototipleme Merkezi Açıldı

Hacettepe Teknokent'te Ön Kuluçka ve Prototipleme Merkezi Açıldı

47 dakika önce

Hacettepe Teknokent bünyesinde, firmaların ileri teknolojili ürünlerinin ticarileştirilmesine yönelik alt yapının ve hizmet kapasitelerinin geliştirilmesi amacıyla "Ön Kuluçka ve Prototipleme Merkezi" açıldı.

Hacettepe Teknokent'te Ön Kuluçka ve Prototipleme Merkezi Açıldı, System.String[]
Hacettepe Teknokent bünyesinde, firmaların ileri teknolojili ürünlerinin ticarileştirilmesine yönelik alt yapının ve hizmet kapasitelerinin geliştirilmesi amacıyla "Ön Kuluçka ve Prototipleme Merkezi" açıldı.

Teknokent'teki açılışa Ankara Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Arif Şayık, Hacettepe Teknokent AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Candan Gökçeoğlu, Yönetim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Erkan Küçükgüngör ve Genel Müdür Cem Ünal da katıldı.

AA muhabirinin Teknokent yetkililerinden aldığı bilgiye göre Merkez, Ankara Kalkınma Ajansının İleri Teknolojili Ürün Ticarileştirme Mali Destek Programı kapsamındaki desteğiyle kuruldu.

Hacettepe Hamle Hızlandırıcı Programı çerçevesindeki projenin 417 bin liralık bütçesinin yüzde 75'i Ankara Kalkınma Ajansı, kalanı Teknokent tarafından finanse edildi.

İş fikri olan adaylar, Merkez'deki üç boyutlu yazıcı, makine ve ekipmanlarla ürünlerinin prototiplerini çıkarabilecek. Böylece girişimci adayları gerçeğe uyarlanan ürünlerin ticarileşme aşamasına geçip geçemeyeceğini öngörebilecek. Ayrıca Teknokentin uzmanlarından danışmanlık desteği alabilecek.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.03.2019 04:28 Kaynak: AA

Erkan Küçükgüngör, Ankara, ODTÜ Teknokent, Ekonomi
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



31 Mart Seçimlerinde Liderlerin Oy Kullanacağı Yerler Belli Oldu TOKİ 32 İlde 242 Arsayı Satışa Sundu Mehmet Özhaseki, Mansur Yavaş'ı Önde Gösteren Anketler İçin Konuştu Alparslan Türkeş'in Eşi Seval Türkeş'ten Mansur Yavaş'a Destek: Milliyetçi Görüşünden Ödün Vermemiştir
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.3.2019 17:15:38. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Hacettepe Teknokent'te Ön Kuluçka ve Prototipleme Merkezi Açıldı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]