Son Dakika Haberleri: Hacettepe Teknokent'teki Fetö Soruşturması

Hacettepe Teknokent'teki Fetö Soruşturması

1 saat önce

Ankara'da, Hacettepe Teknokent AŞ ile ilgili Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında Ankara ve İstanbul'da haklarında gözaltı kararı verilen 9 şüpheliden 4'ü yakalandı.

Hacettepe Teknokent'teki Fetö Soruşturması, System.String[]
Ankara'da, Hacettepe Teknokent AŞ ile ilgili Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında Ankara ve İstanbul'da haklarında gözaltı kararı verilen 9 şüpheliden 4'ü yakalandı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, FETÖ/PDY'nin Hacettepe Teknokent AŞ'deki yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında 9 şüpheli hakkında gözaltı kararı çıkarıldı.

Savcılığın talimatıyla harekete geçen Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, Ankara ve İstanbul'da eş zamanlı operasyon düzenleyerek 4 şüpheliyi gözaltına aldı.

Operasyonun sürdüğü, gözaltına alınanların Ankara emniyetine getirileceği öğrenildi.

Hacettepe Teknokent AŞ'ye daha önce de 2 kez FETÖ operasyonu düzenlenmişti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 16.01.2019 09:53 Kaynak: AA

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