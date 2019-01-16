Hacettepe Teknokent'teki Fetö Soruşturması
1 saat önce
Ankara'da, Hacettepe Teknokent AŞ ile ilgili Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında Ankara ve İstanbul'da haklarında gözaltı kararı verilen 9 şüpheliden 4'ü yakalandı.
Ankara
'da, Hacettepe Teknokent
AŞ ile ilgili Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında Ankara ve İstanbul
'da haklarında gözaltı kararı verilen 9 şüpheliden 4'ü yakalandı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı
kaynaklarından edinilen bilgiye göre, FETÖ/PDY'nin Hacettepe Teknokent AŞ'deki yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında 9 şüpheli hakkında gözaltı kararı çıkarıldı.
Savcılığın talimatıyla harekete geçen Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele
Şubesi ekipleri, Ankara ve İstanbul'da eş zamanlı operasyon düzenleyerek 4 şüpheliyi gözaltına aldı.
Operasyonun sürdüğü, gözaltına alınanların Ankara emniyetine getirileceği öğrenildi.
Hacettepe Teknokent AŞ'ye daha önce de 2 kez FETÖ operasyonu düzenlenmişti.
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 16.01.2019 09:53 Kaynak: AA
Beşiktaşlı Domagoj Vida, Cumhurbaşkanlığı Yemeğine Katılacak
CHP'nin Ankara Adayı Mansur Yavaş: İlk İcraatımız Makam Araçlarını Azaltmak
Kılıçdaroğlu'nun Levent Gök Gafı, Aday Tanıtım Toplantısına Damga Vurdu
Ziraat Bankası Genel Müdürü, Kredi Kartı Borcu Olanlara Verilecek Kredinin Detaylarını Anlattı