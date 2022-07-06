Hacettepe Tıp Fakültesi Mezuniyet Töreninde Genç Doktorun Konuşmasının Kesilmesi Alkışlarla Protesto Edildi - Son Dakika
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Hacettepe Tıp Fakültesi Mezuniyet Töreninde Genç Doktorun Konuşmasının Kesilmesi Alkışlarla Protesto Edildi

06.07.2022 00:21

CHP Genel Başkan Başdanışmanı Deniz Demir, Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi mezuniyet töreninde genç doktor Kaya Avşar’ın konuşmasının Dekan Prof. Dr. Deniz Demiryürek tarafından kesilmesi üzerine, hekimlerin ve ailelerinin bu durumu alkışlarla protesto ettiği bir videoyu yayınladı. Dr. Kaya Avşar, “Ülkemizdeki tüm akademisyenlerin desteklenmesi, bilimin aydınlattığı üniversitelerde demokrasinin hâkim olması gerektiğine inanıyorum. Hayattaki en hakiki mürşit ilimdir” sözleriyle konuşmasını tamamladı.

CHP Genel Başkan Başdanışmanı Deniz Demir, Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi mezuniyet töreninde genç doktor Kaya Avşar'ın konuşmasının Dekan Prof. Dr. Deniz Demiryürek tarafından kesilmesi üzerine, hekimlerin ve ailelerinin bu durumu alkışlarla protesto ettiği bir videoyu yayınladı. Dr. Kaya Avşar, "Ülkemizdeki tüm akademisyenlerin desteklenmesi, bilimin aydınlattığı üniversitelerde demokrasinin hakim olması gerektiğine inanıyorum. Hayattaki en hakiki mürşit ilimdir" sözleriyle konuşmasını tamamladı.

CHP PM Üyesi Deniz Demir, Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi 2022-2023 dönemi mezuniyet töreninde genç doktorun kürsüdeki konuşmasının bir akademisyen tarafından kesildiği videoyu twitter hesabından paylaştı. Demir, videoyu, "Hacettepe Tıp Fakültesi mezuniyet töreninde konuşan bir öğrencinin konuşması kesilmek istenince, tepki geliyor ve konuşma alkışlarla tamamlanıyor" notuyla yayınladı.

DEKAN PROF. DR. DENİZ DEMİRYÜREK

Mezuniyet töreninde kürsüde konuşan genç hekimin adının Kaya Avşar, konuşmasını kesmeye çalışan akademisyenin ise Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekan Prof. Dr. Deniz Demiryürek olduğu öğrenildi.

"İDARE KADROLARIMIZIN ÖNCELİĞİ DE SİYASİLERİN BEKLENTİLERİNİ KARŞILAMAKTAN ÇOK BİLİM İNSANLARININ İSTEKLERİNİ DEĞERLENDİRMEK OLMALIDIR"

Yayınlanan videoda yeni mezun Dr. Kaya Avşar, "Bilim baskıların, siyasi kaygıların olmadığı, demokrasinin ön planda olduğu özgür platformlarda ilerler. Aidiyet duygusu yüksek akademisyenlerimiz kendi kaderlerini kendileri belirlediğinde daha ileriye gidebileceğimizi düşünüyorum. Üniversite idare kadrolarımızın önceliği de siyasilerin beklentilerini karşılamaktan çok üniversitemizdeki bilim insanlarının isteklerini değerlendirmek olmalıdır" diye konuştu.

AİLELERDEN PROTESTO GELDİ

Bu sözler üzerine Dekan Prof. Demiryürek'in, Avşar'a doğru yaklaşarak konuşmayı bitirmesini istediği görülüyor. Törende bulunan aileler ve mezun olan genç doktorlar bu durumu protesto için ayağa kalkarak alkışladı ve "devam" diye seslendiler. Protesto karşısında Dekan Demiryürek kenara çekilirken Dr. Kaya Avşar, "Ülkemizdeki tüm akademisyenlerin desteklenmesi, bilimin aydınlattığı üniversitelerde demokrasinin hakim olması gerektiğine inanıyorum. Hayattaki en hakiki mürşit ilimdir" sözleriyle konuşmasını tamamladı.

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Kaynak: ANKA

Cumhuriyet Halk Partisi, Hacettepe Üniversitesi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Hacettepe Tıp Fakültesi Mezuniyet Töreninde Genç Doktorun Konuşmasının Kesilmesi Alkışlarla Protesto Edildi - Son Dakika

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