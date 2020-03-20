Hacettepe Üniversitesi, 30 Mart'tan itibaren uzaktan eğitime geçecek - Son Dakika
Son Dakika Güncel Hacettepe Üniversitesi, 30 Mart'tan itibaren uzaktan eğitime geçecek - Son Dakika

Hacettepe Üniversitesi, 30 Mart'tan itibaren uzaktan eğitime geçecek

6 saat önce

Hacettepe Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. A. Haluk Özen, "30 Mart'tan itibaren, teorik derslere öncelik verilerek tüm programlarda mümkün olan en fazla sayıdaki ders, adım adım uzaktan eğitim yöntemi kullanılarak verilecektir.

Hacettepe Üniversitesi, 30 Mart'tan itibaren uzaktan eğitime geçecek, System.String[]

Hacettepe Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. A. Haluk Özen, "30 Mart'tan itibaren, teorik derslere öncelik verilerek tüm programlarda mümkün olan en fazla sayıdaki ders, adım adım uzaktan eğitim yöntemi kullanılarak verilecektir." ifadelerini kullandı.

Özen, yaptığı yazılı açıklamada, Hacettepe Üniversitesinin, koronavirüsle mücadele kapsamında eğitim öğretime ara verildiği günden bu yana eğitimin niteliğinden ödün vermeden, aynı zamanda öğrencilerin dönem kaybına yol açmayacak şekilde uzaktan eğitimin de içinde bulunduğu bir eğitim programına odaklandığını belirtti.

Programın sadece 2019-2020 bahar dönemini kapsayacağına işaret eden Rektör Özen, şunları kaydetti:

"Üniversitemiz Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi (HUZEM) deneyimi ve birikimi, Bilgi İşlem Daire Başkanlığı alt yapı desteği, Öğrenci İşleri Daire Başkanlığının katkıları ve özellikle öğrencilerin nitelikli eğitimini önceleyen tüm akademik personelimizin özverili çabalarıyla 30 Mart'tan itibaren, teorik derslere öncelik verilerek tüm programlarda mümkün olan en fazla sayıdaki ders, adım adım uzaktan eğitim yöntemi kullanılarak verilecektir. Ancak yükseköğretimde eğitimin ülkemizin geleceği açısından önemini çok iyi anlayan üniversitemizin, eğitim vizyonu ve Yükseköğretim Kurulunun 19 Mart 2020 tarihli kararı eşliğinde yaz öğretimi kapsamında uzaktan eğitimle verilemeyen, verilip örgün eğitimle pekiştirilmesi gereken ve uygulamalı dersler Kovid-19 salgını sonrasında yaz aylarında gerçekleştirilecektir."

Bu konulardaki gelişmelerin öğrencilerle paylaşılmaya devam edeceğini ifade eden Özen, öğrencilerin ve sevdiklerinin bu dönemi Sağlık Bakanlığının koruma tedbirlerine hassasiyetle uyarak "evde kalıp" sağlıklı ve verimli bir şekilde geçirmelerinin en büyük arzuları olduğunu belirtti.

Hacettepe Üniversitesi, Haluk Özen, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.03.2020 07:56 Kaynak: AA

Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

İngiltere'de tedavi gören koronalı hasta böyle feryat etti
Türkiye'de yüzde 12'lik kesim koronavirüse karşı hiçbir önlem almıyor Koronavirüse yakalanan Favalli, yaşadıklarını anlattı Arjantin'de koronavirüs salgını nedeniyle 31 Mart'a kadar genel karantina uygulayacak
Son dakika: Bakanlıktan sevindiren kolonya açıklaması! Üreticiler satış fiyatını artırmayacak Son dakika: Bakanlıktan sevindiren kolonya açıklaması! Üreticiler satış fiyatını artırmayacak         
16:24
Son dakika: İspanya'da koronavirüs salgınında ölü sayısı 1002'ye yükseldi Son dakika: İspanya'da koronavirüs salgınında ölü sayısı 1002'ye yükseldi         
14:03
Trump Trump "Çin virüsü" inadından vazgeçmiyor! Konuşma metnindeki ifadenin üstünü çizerek değiştirdi         
13:37
İstanbul'daki 7/24 ulaşım hizmetine koronavirüs tedbirleri kapsamında ara verilecek İstanbul'daki 7/24 ulaşım hizmetine koronavirüs tedbirleri kapsamında ara verilecek         
13:32
Son Dakika: AK Parti infaz düzenlemesiyle ilgili son hazırlıkları yapıyor Son Dakika: AK Parti infaz düzenlemesiyle ilgili son hazırlıkları yapıyor         
13:11
Son Dakika: İstanbul Adalet Sarayı'nda bir hakimin eşinin koronavirüs testi pozitif çıktı Son Dakika: İstanbul Adalet Sarayı'nda bir hakimin eşinin koronavirüs testi pozitif çıktı         
12:03
Son Dakika: Koronavirüs nedeniyle at yarışları geçici süre ertelendi Son Dakika: Koronavirüs nedeniyle at yarışları geçici süre ertelendi         
11:55
Sahte dezenfekte ürünleri koronavirüsten yüz kat daha öldürücü olabiliyor Sahte dezenfekte ürünleri koronavirüsten yüz kat daha öldürücü olabiliyor         
11:13
Koronavirüsün pençesindeki iki hastadan gün gün hastalık belirtileri: Şiddetli baş ağrısıyla başladı Koronavirüsün pençesindeki iki hastadan gün gün hastalık belirtileri: Şiddetli baş ağrısıyla başladı         
10:53
Son dakika: Koronavirüs testi yaptıranlar test sonuçlarına e-Nabız uygulamasından ulaşabilecek Son dakika: Koronavirüs testi yaptıranlar test sonuçlarına e-Nabız uygulamasından ulaşabilecek         
10:51
ABD'den endişe yaratan koronavirüs araştırması: Gerçek vaka sayısı, tespit edilenden 5 ila 10 kat fazla olabilir ABD'den endişe yaratan koronavirüs araştırması: Gerçek vaka sayısı, tespit edilenden 5 ila 10 kat fazla olabilir         
10:43
Tokat'taki bir market zinciri koronavirüs için şeffaf branda ile önlem aldı Tokat'taki bir market zinciri koronavirüs için şeffaf branda ile önlem aldı         
10:28
Altına koronavirüs darbesi! Kuyumcular sinek avlıyor Altına koronavirüs darbesi! Kuyumcular sinek avlıyor         
10:28
Yayıncı kuruluş Digiturk, maçların ertelenmesi sonrası kullanıcılarına dondurma ya da iade seçeneği sunacak Yayıncı kuruluş Digiturk, maçların ertelenmesi sonrası kullanıcılarına dondurma ya da iade seçeneği sunacak         
10:13
Son dakika: Koronavirüs sebebiyle hayatını kaybedenlerin sayısı 10 bin 30'a yükseldi Son dakika: Koronavirüs sebebiyle hayatını kaybedenlerin sayısı 10 bin 30'a yükseldi         
10:12
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.03.2020 02:16:35. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Hacettepe Üniversitesi, 30 Mart'tan itibaren uzaktan eğitime geçecek - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]