Hacettepe Üniversitesi Ankara Devlet Konservatuvarından diplomatlar ve eşlerine özel program - Son Dakika
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Hacettepe Üniversitesi Ankara Devlet Konservatuvarından diplomatlar ve eşlerine özel program

01.06.2022 14:25
Hacettepe Üniversitesi Ankara Devlet Konservatuvarından diplomatlar ve eşlerine özel program

Dışişleri Bakanlığı mensupları, eşleri ve Türkiye'deki yabancı temsilciliklerin görevlileri, Hacettepe Üniversitesi Ankara Devlet Konservatuvarı tarafından düzenlenen programda bir araya geldi.

Dışişleri Bakanlığı mensupları, eşleri ve Türkiye'deki yabancı temsilciliklerin görevlileri, Hacettepe Üniversitesi Ankara Devlet Konservatuvarı tarafından düzenlenen programda bir araya geldi.

Dışişleri Mensupları Eşleri Dayanışma Derneği (DMEDD) ve Hacettepe Üniversitesi Ankara Devlet Konservatuvarının iş birliğiyle üniversitenin Beytepe Yerleşkesinde düzenlenen özel programda, baleden operaya, cazdan klasik müziğe çeşitli eserler sunuldu.

Konservatuvar bünyesindeki farklı ana sanat dallarını, Dışişleri Bakanlığı mensupları ve Türkiye'de mukim yabancı temsilciliklere tanıtmak amacıyla düzenlenen temsilde, Debussy'den Puccini'ye zengin bir repertuvar sunuldu.

Konservatuvarın farklı sanat dallarının ilk kez aynı program içerisinde ardı ardına sahne aldıkları program, Adolphe Adam'ın Giselle balesiyle son buldu.

Programa Konservatuvar Müdürü Prof. Dr. Metin Munzur ve Dernek Başkanı Simay Gümrükçü de katıldı.

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Kaynak: AA

Hacettepe Üniversitesi, Dışişleri Bakanlığı, Türkiye, Ankara, Güncel, Son Dakika

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