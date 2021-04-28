Hacettepe Üniversitesi Aşı Enstitüsü: "Aşı yaptırmak topluma karşı borcumuzdur" - Son Dakika

Hacettepe Üniversitesi Aşı Enstitüsü: "Aşı yaptırmak topluma karşı borcumuzdur"

28.04.2021 14:49
Hacettepe Üniversitesi Aşı Enstitüsü:

Hacettepe Üniversitesi Aşı Enstitüsünce, Kovid-19 salgınının önlenmesinin temel yolunun aşı olduğu vurgulanarak, "Aşılara güvenmek, bilimi desteklemek, hayata tekrar bağlanmak için aşıların çalıştığına inanmak, yaş ve risk grubumuzun gerektirdiği şekilde önerilen aşıları yaptırmak hem kendimize...

Hacettepe Üniversitesi Aşı Enstitüsünce, Kovid-19 salgınının önlenmesinin temel yolunun aşı olduğu vurgulanarak, "Aşılara güvenmek, bilimi desteklemek, hayata tekrar bağlanmak için aşıların çalıştığına inanmak, yaş ve risk grubumuzun gerektirdiği şekilde önerilen aşıları yaptırmak hem kendimize hem sevdiklerimize hem de içinde bulunduğumuz topluma karşı borcumuzdur." ifadesi kullanıldı.

Hacettepe Üniversitesi Aşı Enstitüsünden, "Dünya Aşı Haftası" dolayısıyla yapılan açıklamada, Kovid-19 salgınının aşıların ne kadar önemli olduğunu bir kez daha gözler önüne serdiği belirtildi.

Dünya Sağlık Örgütünce bu yılki Aşı Haftası'nın temasının Aşılar bizi yakınlaştırır" olarak belirlendiğine işaret edilerek, "Aşılama tüm bireylerin hayatları boyunca sağlıklarını korumaları ve geliştirmeleri için bilimin bize sunduğu en önemli araçlardan biridir. Sadece çocukluk çağında değil hayat boyunca aşıyla önlenebilir hastalıklardan korunmak için yaş ve risk gruplarına göre belirlenmiş aşı önerileri doğrultusunda aşılanmak, sağlıklı yaş almanın en anahtar noktalarından biridir." ifadelerine yer verildi.

Aşı Haftası'nın geçen yıllarda ülkelerdeki bağışıklama farklılıklarının önüne geçilmesi ve eşitliğin sağlanması gibi temalarla kutlandığının hatırlatıldığı açıklamada, Kovid-19 salgınının, aşılara eşit şartlarda ulaşılmasının önemini ortaya koyduğu kaydedildi.

Açıklamada, Kovid-19 salgınının başlamasının ardından bilimin tüm imkanları kullanılarak hızla geliştirilen, güvenirliliği ve etkililiği kanıtlanan birçok aşının insanlığın hizmetine sunulduğuna dikkat çekilerek, "Pandemiden çıkışın en büyük umudu olan aşılara güvenmek, bilimi desteklemek, hayata tekrar bağlanmak için aşıların çalıştığına inanmak, yaş ve risk grubumuzun gerektirdiği şekilde önerilen aşıları yaptırmak hem kendimize hem sevdiklerimize hem de içinde bulunduğumuz topluma karşı borcumuzdur." değerlendirmesinde bulunuldu.

Hacettepe Üniversitesi, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Hacettepe Üniversitesi Aşı Enstitüsü: 'Aşı yaptırmak topluma karşı borcumuzdur' - Son Dakika


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