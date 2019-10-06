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Hacettepe Üniversitesi Beytepe Kampüsü öğrencileri için 5 solo otobüs yarın ücretsiz servise...

37 dakika önce

Hacettepe Üniversitesi'nde öğrenim gören öğrenciler için 7 Ekim Pazartesi gününden itibaren (yarın) 5 solo otobüs ücretsiz hizmet vermeye başlıyor.

Hacettepe Üniversitesi Beytepe Kampüsü öğrencileri için 5 solo otobüs yarın ücretsiz servise..., System.String[]

Hacettepe Üniversitesi'nde öğrenim gören öğrenciler için 7 Ekim Pazartesi gününden itibaren (yarın) 5 solo otobüs ücretsiz hizmet vermeye başlıyor.


Hacettepe Üniversitesi Beytepe Kampüsü'nde öğrenim gören öğrenciler, Metro İstasyonu çıkışından kampüs içine kadar 5 solo EGO otobüsüyle ücretsiz taşınacak.


Hazırlıklarını tamamlayan EGO Genel Müdürlüğü, ilk etapta 5 solo otobüsün metro çıkışından kampüs içine kadar ücretsiz servis yapması yönünde karar aldı. Solo servisler, haftanın 7 günü 06.30-20.00 saatleri arasında hizmet verecek. - ANKARA

Hacettepe Üniversitesi, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 06.10.2019 11:10 Kaynak: İHA
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