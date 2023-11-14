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Hacettepe Üniversitesi öğrencisi yurt odasında ölü bulundu - Son Dakika

Hacettepe Üniversitesi öğrencisi yurt odasında ölü bulundu

14.11.2023 23:06  - Güncelleme: 23:08

Hacettepe Üniversitesi Mühendislik Fakültesi öğrencisi Ayşegül Tayyar, üniversiteye ait yurt odasında ölü bulundu. Hacettepe Üniversitesi Rektörlüğü'nden yayımlanan başsağlığı mesajında, ''Acı kaybımıza ilişkin adli ve idari soruşturma Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülmektedir'' denildi.

Hacettepe Üniversitesi Beytepe Öğrenci Evlerinde kalan bir öğrenci hayatını kaybetti.

Hacettepe Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Öğrencisi Yurt Odasında Ölü Bulundu

YURT ODASINDA ÖLÜ BULUNDU

Edinilen bilgilere göre, akşam saatlerinde Hacettepe Üniversitesi Mühendislik Fakültesi'nde okuyan Ayşegül Tayyar, Beytepe Öğrenci Evleri'nde kaldığı odasında ölü bulundu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Hacettepe Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Öğrencisi Yurt Odasında Ölü Bulundu

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Olayın ardından Hacettepe Üniversitesinden yapılan açıklamada, "Beytepe Öğrenci Evlerinde kalmakta olan Üniversitemiz Mühendislik Fakültesi öğrencisi Ayşegül Tayyar hayatını kaybetmiştir. Sevgili öğrencimize Allah'tan rahmet, ailesine, sevdiklerine ve Hacettepe Ailesine başsağlığı diliyoruz. Acı kaybımıza ilişkin adli ve idari soruşturma Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülmektedir" ifadelerine yer verildi.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Eğitim Hacettepe Üniversitesi öğrencisi yurt odasında ölü bulundu - Son Dakika


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SON DAKİKA: Hacettepe Üniversitesi öğrencisi yurt odasında ölü bulundu - Son Dakika
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