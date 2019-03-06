Son Dakika Haberleri: Hacettepe Üniversitesi'nde 'Lenfödem' Hastalarına Eğitim

Hacettepe Üniversitesi'nde 'Lenfödem' Hastalarına Eğitim

1 saat önce

Hacettepe Üniversitesi'nde 'lenfödem' hastalarına eğitimHACETTEPE Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Lenfödem Uygulama Merkezi'nde, 'Dünya Lenfödem Farkındalık Günü' kapsamında hastalara eğitim veridi.

Hacettepe Üniversitesi'nde 'Lenfödem' Hastalarına Eğitim, System.String[]
Hacettepe Üniversitesi'nde 'lenfödem' hastalarına eğitim

HACETTEPE Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Lenfödem Uygulama Merkezi'nde, 'Dünya Lenfödem Farkındalık Günü' kapsamında hastalara eğitim veridi. Merkez Müdürü Prof. Dr. Pınar Borman, "Hiçbir lenfödem hastası tedaviye geç kalmış değildir. Ne kadar 'fil ayak' da olsa hepsi eskisinden çok daha iyi hale gelebiliyor" dedi.

Anadolu Lenfödem Derneği'nce, halk arasında 'fil hastalığı' olarak bilinen 'lenfödem'e dikkat çekmek amacıyla hasta eğitim programı düzenlendi. Eğitime katılan lenfödem hastalarına hastalıkta nelere dikkat edilmesi gerektiği görsellerle anlatıldı. Hacettepe Üniversitesi Lenfödem Uygulama Merkezi Müdürü ve Anadolu Lenfödem Derneği Başkanı Prof. Dr. Pınar Borman, lenfödemin farklı nedenlere bağlı olarak proteinden zengin sıvının bacaklarda, kollarda birikmesine bağlı gelişen bir hastalık olduğunu belirtti. Prof. Dr. Borman, halk arasında fil hastalığı olarak bilinen lenfödemin genellikle kanser cerrahileri sonrasında görüldüğünü; ancak doğuştan, ileri derecede varis gibi durumlardan sonra da görülebildiğini bildirdi.

'HİÇBİR LENFÖDEM HASTASI TEDAVİYE GEÇ KALMIŞ DEĞİLDİR'

Prof. Dr. Borman, hastalıkta erken tanının önemine vurgu yaparak şöyle dedi:

"Hiçbir lenfödem hastası tedaviye geç kalmış değildir. Ne kadar fil ayak da olsa hepsi eskisinden çok daha iyi hale gelebiliyor. Yeter ki bu konuda uzman bir ekip tarafından tedavi şansını bulsunlar. Tedavisi bir ekip işi, fizik tedavi ve rehabilitasyon hekimleri, fizyoterapistler, psikologlar, hemşireler ve ilgili onkolog, pediatrist, genel cerrahi gibi pek çok branş yer alıyor. Özel bir masajı, bandajı ve egzersizleri ile özel bası giysileri var. İki fazlı tedavinin birinci kısmı hastanede, ikinci kısmı ise evde öz bakımla yapılıyor. Özellikle risk grubunda bulunan kişiler kollarında, bacaklarında bir ağırlık hissi olduğunda, takıları sıktığında, ayakkabıları giymekte zorlandıklarında hastanelere başvurmaları gerekiyor."

Ev kadını 3 yaşındaki Nilüfer Arıkan, 13 yıldır 'fil ayak' hastası olduğunu, bu nedenle toplumdan dışlandığını belirterek "Halk içinde dışlanıyorum. Yediğim her şey kilo aldırıyor. Benimle alay ediyorlar. Çok üzülüyorum. Mağdurum bu hastalıktan dolayı. İnşallah burada aldığımız eğitim ve tedaviyle sağlığıma kavuşmak istiyorum" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Lenfödem hastalarıyla röp.

-Nilüfer Arıkan ile röp.

-Prof.Dr. Pınar Borman ile röp.

-Eğitim programından genel ve detay

Dosya adı: 'fil hastaligi'

Haber: Nursima ÖZONUR- Kaan ULU/ ANKARA,

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.03.2019 02:05 Kaynak: DHA

Merkez, Pınar, Hacettepe Üniversitesi, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Merkez Bankasının Faiz Kararına Dolar ve Euronun İlk Tepkisi Oktay Vural, İsim Vermeden AK Partili İki İsmi Yerden Yere Vurdu

Son Dakika! KOBİ Değer Kredisinde Kullandırılabilecek Azami Miktar 5 Milyon TL'ye Çıkarıldı Merkez Bankası, Piyasaların Merakla Beklediği Faiz Kararını Açıkladı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.3.2019 15:24:50. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Hacettepe Üniversitesi'nde 'Lenfödem' Hastalarına Eğitim
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]