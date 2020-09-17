Hacettepe Üniversitesi Rektörü: "Toplamda Türkiye'de 13 bin kişiyi hedefliyoruz" - Son Dakika

Hacettepe Üniversitesi Rektörü: "Toplamda Türkiye'de 13 bin kişiyi hedefliyoruz"

Hacettepe Üniversitesi Rektörü: "Toplamda Türkiye'de 13 bin kişiyi hedefliyoruz" "Faz 3 denince 'acaba kötü bir şey mi' gibi, 'bizim insanımızı kullanıyorlar' gibi kavramlar geliyor.

Hacettepe Üniversitesi Rektörü: "Toplamda Türkiye'de 13 bin kişiyi hedefliyoruz"

"Faz 3 denince 'acaba kötü bir şey mi' gibi, 'bizim insanımızı kullanıyorlar' gibi kavramlar geliyor. Bunlar gönüllü bazında ve kurallarına göre yapılmak kaydıyla, aynı anda Almanya, Brezilya, İngiltere'de, ABD'de, Şili'de, Endonezya'da çalışılırken, o ülkelerin kabul ettiği universal kurallar çerçevesinde her türlü tedbir alınarak yapılmaktadır. Orada yapılanlardan buradaki farkı olamaz"

-"25 merkez belirlendi. Tüm hazırlıklar tamamlandıktan sonra da Hacettepe ilk oldu. Kademe kademe 25 merkezde yayınlanacak"

-"Toplamda Türkiye'de 13 bin kişiyi hedefliyoruz"

-"13 bin kişinin ilk aşamada 1200 kişisi, hastalık açısından ön planda ve en riskli gruptaki sağlık personelleri olacak"

-"Grubu ikiye böleceğiz. Tırnak içinde söylüyorum 'kör ya da maskelenmiş' olarak yapılacak. Ne aşıyı uygulayacak bizler ne de aşının uygulandığı gönüllüler bunu bilmeyecekler. Bu grubun yarısına aşı, yarısına boş aşı yani plasebo vereceğiz. Boş bir aşı ile karşılaştırıyoruz"

-"1200 kişilik sağlık grubunu aşılarken diğer gönüllülere de aşı yapacağız"

-"Gönüllülerde 2 kişiye aşı, bir kişiye plasebo verilecek"

-"Boş aşı yapılan gönüllülerde belli sayıda hastalık ortaya çıkacak olursa, biz bunu 20-40 arasında düşünüyoruz, o zaman bizden ayrı denetleme kurulumuz var. Onlar bu hastalık ortaya çıkan grupta kimse aşı yapılmış kime boş aşı yapılmış ona bakacaklar. Eğer aşı yapılan grupta hastalık görülmemişse, o zaman geri dönüp boş aşı alanlara 'size de aşı öneriyoruz, aşı etkili oldu' diye, onlara da aşıyı yapacağız"

ANKARA (İHA)- Hacettepe Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Cahit Güran ile Korona virüs Bilim Kurulu üyeleri Prof. Dr. Serhat Ünal ve Prof. Dr. Murat Akova, Korona virüs aşı çalışmalarına ilişkin basın toplantısı düzenledi.

Hacettepe Üniversitesi Rektörü: Toplamda Türkiye'de 13 bin kişiyi hedefliyoruz

Hacettepe Üniversitesi, İngiltere, Türkiye, Şili, Genel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.09.2020 16:31 - Kaynak: İHA

Son Dakika Genel Hacettepe Üniversitesi Rektörü: 'Toplamda Türkiye'de 13 bin kişiyi hedefliyoruz' - Son Dakika

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