Hacettepe Üniversitesinde "Türkiye-AB süreci" ele alındı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Hacettepe Üniversitesinde 'Türkiye-AB süreci' ele alındı - Son Dakika

Hacettepe Üniversitesinde "Türkiye-AB süreci" ele alındı

6 saat önce

Hacettepe Konferansları'na bu ay konuk olan Dışişleri Bakan Yardımcısı ve Avrupa Birliği Başkanı Faruk Kaymakcı, 'Türkiye'nin AB Üyelik Süreci: Uzun İnce Bir Yol' başlıklı konferans verdi.

Hacettepe Üniversitesinde

Hacettepe Konferansları'na bu ay konuk olan Dışişleri Bakan Yardımcısı ve Avrupa Birliği Başkanı Faruk Kaymakcı, 'Türkiye'nin AB Üyelik Süreci: Uzun İnce Bir Yol' başlıklı konferans verdi.


Hacettepe Üniversitesinde üç yıldır düzenlenen ve geleneksel hale gelen Hacettepe Konferansları'nın bu ayki konuğu Dışişleri Bakan Yardımcısı ve Avrupa Birliği Başkanı Faruk Kaymakcı oldu. Konferans öncesinde bir konuşma yapan Kaymakcı, üniversite sınavı sonuçlandıktan sonra Ankara'ya gelmeden önce Eskişehir'i kazandığını ve en büyük hayalinin Hacettepe Üniversitesine geçiş yapmak olduğunu söyleyerek, "Aslında bunu yaptım. Hacettepe Üniversitesi İktisat Bölümüne kabul edildim ama maddi imkanlarım el vermediği için ve Hacettepe'de yurt masrafını ödeyemeyeceğimi düşündüğüm için gelemedim. Eskişehir'de ailemin yanında kalmaya devam ettim ama sonrasında Ankara Üniversitesi Siyasal Fakültesine yatay geçiş yaptım. Benim içimde hep bir Hacettepe aşkı vardır" ifadelerini kullandı.


İyi-kötü, doğru-yanlış gözetmeksizin eğitim söz konusu olduğunda her şeyin durduğunu söyleyen Kaymakcı, "Türkiye-AB ilişkileri önemli. Aşık Veysel'in de tanımladığı gibi 'uzun ince bir yol.' Bu yol son dönemde biraz daha uzamış gibi görünüyor. Bu yolun sonunun aydınlık olduğuna ve Türkiye'nin gerek ait olduğu Avrupa Kıtası'nda, gerek dünyada gelmesi gereken konuma geleceğini düşünüyorum" dedi. Öğrencilere Dışişleri Bakanlığı AB Başkanlığının bursları hakkında da bilgiler veren Kaymakcı, öğrencilere burslara başvurmaları tavsiyesinde bulundu.


Hacettepe Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Haluk Özen, yoğun gündemine rağmen konferansa katılan Kaymakcı'ya teşekkür ederek, öğrencilerin çok şanslı olduğunu vurguladı.


Konuşmaların ardından Kaymakcı, öğrencilerle birlikte AB sürecini en başından günümüze kadar özetleyen bir konferans gerçekleştirdi. Bakan Yardımcısı Kaymakcı'nın konferansı öğrencilerle etkileşimli (interaktif) yapması dikkat çekti. - ANKARA

Avrupa Birliği, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.03.2020 04:10 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Sörloth'un babası, oğluna övgü yağdırdı: Yaptığı iş inanılmaz
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Putin'e iletti: Anlaşma sağlanmazsa rejim unsurlarını kendi imkanlarımızla temizleriz İdlib Mutabakatı sonrası Türkiye açık kapı politikasında geri adım atmayacak Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'ndan Yunan mevkidaşına cevap: Mültecilere ateş etmek ve öldürmek kabul edilebilir mi?

Son Dakika Haberleri
21:48 Hadise mültecilerin yaşadığı insanlık dramına isyan etti: İçim parçalanıyor
21:43 İrem Sak'tan Tuvana Türkay'a gönderme!
21:43 Kolu kırılan Berkay sahneye çıkabilecek mi?
20:12 İtalya'da yaşayan Türk oyuncu Serra Yılmaz, koronavirüs sebebiyle yaşadığı korkuyu anlattı
18:39 Nusret Gökçe'den "Kadınlar Günü" jesti

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.03.2020 22:50:35. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Hacettepe Üniversitesinde "Türkiye-AB süreci" ele alındı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]