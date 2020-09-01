Hacettepeli yüzücüler KKTC'den Türkiye'ye barış için kulaç atıyor - GİRNE - Son Dakika

Hacettepeli yüzücüler KKTC'den Türkiye'ye barış için kulaç atıyor - GİRNE

Hacettepe Üniversitesi Gençlik ve Spor Kulübü Derneği Master Yüzme Takımı sporcuları, 1 Eylül Dünya Barış Günü kapsamında Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden (KKTC) Türkiye'ye yüzmeye başladı.

Hacettepe Üniversitesi Gençlik ve Spor Kulübü Derneği Master Yüzme Takımı sporcuları, 1 Eylül Dünya Barış Günü kapsamında Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden (KKTC) Türkiye'ye yüzmeye başladı.

Girne Limanından hareketle Mersin Taşucu Limanına ilk kez yüzecek olan sporcular için Girne Limanı'nda tören düzenlendi.

Törene, KKTC Başbakanı Ersin Tatar'ın yanı sıra, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faiz Sucuoğlu, Turizm ve Çevre Bakanı Kutlu Evren, Türkiye'nin Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri ve KKTC Başbakanlık Spor Dairesi yetkilileri katıldı.

Tatar, burada yaptığı konuşmada, KKTC Başbakanlığı ile Hacettepe Üniversitesi Gençlik ve Spor Kulübü'nün "Dostluğa ve Barışa Kulaç" adı altında düzenledikleri bu faaliyeti çok anlamlı bulduğunu kaydetti.

"Doğu Akdeniz bir Türk gölüdür"

Zaman zaman Türkiye-KKTC arasında yüzme faaliyetlerinin olduğuna işaret eden Tatar, "Esas itibariyle KKTC ile Türkiye arasındaki Doğu Akdeniz bir Türk gölüdür. Arada 40 mil kadar bir yakın mesafe var. Bu tarz sportif faaliyetlerin daha olağan hale gelmesiyle sesimizi buradan dünyaya da duyurabiliriz." dedi.

Tatar, KKTC gençliğine haksız bir şekilde ambargo uygulandığının altını çizerek, böyle bir faaliyetle bu ambargoların yersiz olduğuna ilişkin bütün dünyaya seslendiklerini kaydetti.

Bu mesajın, 1 Eylül Dünya Barış Günü'nde verilmesinin de önemini vurgulayan Tatar, esas temennilerinin barış ve huzur için yaşamak olduğunu söyledi.

Barış, birlik ve beraberlik duygularını pekiştirmeyi hedefleyen yüzme geçişi, Girne-Mersin arasında yüzülebilecek uluslararası yeni bir parkur oluşturmak, KKTC'nin tanıtımı ile amatör ve profesyonel sporculara öncülük ederek, spor turizmine katkı sağlamayı hedefliyor.

Hacettepeli 10 yüzücünün yaklaşık 38 saatte KKTC'den Türkiye'ye ulaşması bekleniyor.

Hacettepeli yüzücüler KKTC'den Türkiye'ye barış için kulaç atıyor - GİRNE

Türkiye, Kıbrıs, Girne, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 01.09.2020 21:11 - Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Hacettepeli yüzücüler KKTC'den Türkiye'ye barış için kulaç atıyor - GİRNE - Son Dakika

YORUMLAR

Son Dakika

Dışişleri Bakanlığı'ndan Avusturya'nın casusluk suçlamasına yanıt: Mesnetsiz iddiaları reddediyoruz ABD basınındaki Türkiye analizi dikkat çekti: Osmanlı'dan sonra Türk ordusu ilk kez bu kadar geniş alanda etki gösteriyor Beşiktaş, 90+2'de gelen golle Demir Grup Sivasspor'a 1-0 mağlup oldu Kalın'dan, Türkiye'nin ülkesini bölmek istediğini öne süren Avusturyalı Bakan'a ironik cevap: Sadece Avusturya'yı mı? Ne ayıp Konya'da koronavirüs tedbirleri kapsamında düğün ve toplu organizasyonlar yasaklandı Son Dakika: Türkiye'den ABD'nin Rum Kesimi'ne silah ambargosunu kaldırmasına tepki: Barış ortamını zehirleyen bir karar ÖTV zammı sonrası AK Parti'den ilk sözler: Alınması gereken tedbirler alınıyor TİP Milletvekili Barış Atay'ın saldırıya uğradığı olayla ilgili 3 kişi gözaltına alındı Samsun'daki vahşi cinayetin firari son faili de yakalandı: Pişmanım hem de çok! Bikinili fotoğrafların kariyerini gölgede bıraktığını söyleyen Eugenie Bouchard: Artık paylaşmayacağım Van'da vatandaşların tedbirleri hiçe sayması sonucu vaka artışı endişe verici boyuta ulaştı Avukat eşine şiddet uygulayan kişi ev hapsinde öldürüldü Kayınpederi tarafından vurulan damat hayatını kaybetti CHP Sözcüsü Faik Öztrak'tan "adaletsizlik, haksızlık, hukuksuzluk" gafı Yılanın soktuğu 2 yaşındaki kız çocuğu hayatını kaybetti
G.Saraylı Fatih Öztürk'le yakalanan sarışın kadının, Adana Demirspor kalecisi Kurtuluş Yurt'un eşi olduğu ortaya çıktı G.Saraylı Fatih Öztürk'le yakalanan sarışın kadının, Adana Demirspor kalecisi Kurtuluş Yurt'un eşi olduğu ortaya çıktı         
15:01
Silahlı saldırıda ölen başpehlivanın son paylaşımı yürekleri dağladı: Vururlar seni Merdo Silahlı saldırıda ölen başpehlivanın son paylaşımı yürekleri dağladı: Vururlar seni Merdo         
14:54
Kuyumcular uyardı: Vatandaşlar altınlarını yastık altında tutsun, fiyatlar artacak Kuyumcular uyardı: Vatandaşlar altınlarını yastık altında tutsun, fiyatlar artacak         
14:53
Oyuncu Ufuk Bayraktar'ın olaylı gecesi! Görüntülendiğini fark edince hakaretler savurdu Oyuncu Ufuk Bayraktar'ın olaylı gecesi! Görüntülendiğini fark edince hakaretler savurdu         
14:40
Eski eşine dehşeti yaşatan koca, ev hapsinde öldürüldü Eski eşine dehşeti yaşatan koca, ev hapsinde öldürüldü         
14:33
Son Dakika: Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden ilk açıklama geldi! İşte Erdoğan-Yavaş görüşmesinin detayları Son Dakika: Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden ilk açıklama geldi! İşte Erdoğan-Yavaş görüşmesinin detayları         
14:12
Boş arazide cansız bedeni bulunan şahıs, geride 5 yetim bıraktı Boş arazide cansız bedeni bulunan şahıs, geride 5 yetim bıraktı         
13:57
ÖTV düzenlemesinin ardından fırsatçılar ikinci el araçların fiyatlarına 30 bin TL zam yaptı ÖTV düzenlemesinin ardından fırsatçılar ikinci el araçların fiyatlarına 30 bin TL zam yaptı         
13:52
Güzel spiker Diletta Leotta, spor yaparken üvey ağabeyi tarafından havuza atıldı Güzel spiker Diletta Leotta, spor yaparken üvey ağabeyi tarafından havuza atıldı         
13:18
Yol ortasında silahlı saldırıya uğrayan başpehlivan hayatını kaybetti Yol ortasında silahlı saldırıya uğrayan başpehlivan hayatını kaybetti         
13:01
Nevşin Mengü, yeni yayın döneminde Olay TV ekranlarında haber sunacak Nevşin Mengü, yeni yayın döneminde Olay TV ekranlarında haber sunacak         
12:55
Model Heidi Klum, perdenin arkasına geçip üstsüz poz verdi Model Heidi Klum, perdenin arkasına geçip üstsüz poz verdi         
12:55
Son Dakika: Cumhurbaşkanı'ndan İstanbul Barosu'na Ebru Timtik posteri tepkisi Son Dakika: Cumhurbaşkanı'ndan İstanbul Barosu'na Ebru Timtik posteri tepkisi         
12:17
Haraç vermeyi kabul etmeyen esnafa sokak ortasında infaz! Haraç vermeyi kabul etmeyen esnafa sokak ortasında infaz!         
11:50
Doğum yapan Ebru Şancı, hastane odasından paylaştığı fotoğrafla eşini tiye aldı Doğum yapan Ebru Şancı, hastane odasından paylaştığı fotoğrafla eşini tiye aldı         
11:49
Darbecilerin kurşun yağdırdığı yeni görüntüler 4 yıl sonra ortaya çıktı Darbecilerin kurşun yağdırdığı yeni görüntüler 4 yıl sonra ortaya çıktı         
11:27
Kolombiya'da berber koltuğundaki müşteriye infaz! Kamera o anları anbean kaydetti Kolombiya'da berber koltuğundaki müşteriye infaz! Kamera o anları anbean kaydetti         
11:18
Deniz Seki, 15 bin dolarlık kral dairesinde konaklayacak Deniz Seki, 15 bin dolarlık kral dairesinde konaklayacak         
11:06
Amcasının intikamı için 4 çocuk babasını sokak ortasında öldürdü Amcasının intikamı için 4 çocuk babasını sokak ortasında öldürdü         
11:04
Yasak aşk yaşadıkları iddia edilen Tuğçe Tayfur ve Tolga Bayar'dan ilk açıklama geldi Yasak aşk yaşadıkları iddia edilen Tuğçe Tayfur ve Tolga Bayar'dan ilk açıklama geldi         
11:02
İranlı 'Tosuncuk', Antalya'da 20 milyonluk vurgun yaptı İranlı 'Tosuncuk', Antalya'da 20 milyonluk vurgun yaptı         
10:55
'Barbie' tutkusuyla tasarıma merak salan genç kız, kendi işini kurup birçok ülkeye ihracat yapmaya başladı 'Barbie' tutkusuyla tasarıma merak salan genç kız, kendi işini kurup birçok ülkeye ihracat yapmaya başladı         
10:53
Parasını alamayan eski çalışan ortalığı birbirine kattı! Pala ve sopaların havada uçuştuğu kavga kamerada Parasını alamayan eski çalışan ortalığı birbirine kattı! Pala ve sopaların havada uçuştuğu kavga kamerada         
10:48
Testis ağrısı olanlar dikkat! Koronavirüsün yeni bir semptomu daha ortaya çıktı Testis ağrısı olanlar dikkat! Koronavirüsün yeni bir semptomu daha ortaya çıktı         
10:37
Maske yasağının olduğu kentimizde vali maskesiz denetim yaptı Maske yasağının olduğu kentimizde vali maskesiz denetim yaptı         
10:19
Bin liraya aldığı 1974 model Anadol'u 15 bin lira masrafla muhteşem bir hale getirdi Bin liraya aldığı 1974 model Anadol'u 15 bin lira masrafla muhteşem bir hale getirdi         
10:17
16 yaşındaki genç kız İstanbul'da kayboldu, haberi Kayseri'den geldi: Kız bizim namusumuz oldu 16 yaşındaki genç kız İstanbul'da kayboldu, haberi Kayseri'den geldi: Kız bizim namusumuz oldu         
10:13
Adana'da koronavirüs salgını sonrası şalgam satışları patladı Adana'da koronavirüs salgını sonrası şalgam satışları patladı         
10:11
Korona neden bitmiyor? Uyarıya rağmen maskesini kapatmayan kasiyerin umursamaz tavırları kamerada Korona neden bitmiyor? Uyarıya rağmen maskesini kapatmayan kasiyerin umursamaz tavırları kamerada         
09:30
Yunan jetlerine kilitlenen Türk jetlerini kullananlar arasında kadın pilotlarımız da vardı Yunan jetlerine kilitlenen Türk jetlerini kullananlar arasında kadın pilotlarımız da vardı         
09:23
Hangi illerde vaka sayısı artıyor, hangilerinde azalıyor, yoğun bakım sorunu var mı? Bakan Koca'dan son bilgiler Hangi illerde vaka sayısı artıyor, hangilerinde azalıyor, yoğun bakım sorunu var mı? Bakan Koca'dan son bilgiler         
07:39
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.09.2020 03:41:23. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Hacettepeli yüzücüler KKTC'den Türkiye'ye barış için kulaç atıyor - GİRNE - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei