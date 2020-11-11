Hacettepespor: 1-0

HAKEMLER: Süleyman Bahadır, Şefik Öner, Hicri YıldırımŞANLIURFASPOR: Hakan–Süleyman, Galip, Mustafa, (Dk.81 Hüseyin), Tarık (Dk.59 Mahmut Muhammed), İsmail, Muhammed Demirci (Dk.46 Enes), Emre, Yunus (Dk.46 Mustafa Şen), Volkan, Fevzi (Dk.59 Erkan) HACETTEPESPOR: Yasin – Muhammed Selim, Metehan, Mehmet Can (Dk.74 Ahmet Arda), Furkan (Dk.82 Muhammed Ali), Serdarcan, Ali, Mehmet Yıldırım, Kaan (Dk.79 Doğan), Yağız, Umutcan (Dk.74 Ataberk)SARI KARTLAR: Enes (Şanlıurfaspor) - Umutcan (Hacettepe Spor)KIRMIZI KART: Dk.18 Emre (Şanlıurfaspor)GOLLER: Dk.87 Mustafa Şen (Şanlıurfaspor)Misli.com 2'nci Lig Beyaz Grup'un 9'uncu haftasında Şanlıurfaspor, sahasında konuk ettiği Hacettepespor'u 1-0 mağlup etti.

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