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Hacı Abdi Cami, törenle ibadete açıldı

1 saat önce

Malatya'da, Hacı Abdi Mahallesinde yapımı tamamlanan Hacı Abdi Cami törenle ibadete açıldıAçılış programına Vali Aydın Baruş, AK Parti Malatya Milletvekili Hakan Kahtalı, Battalgazi Kaymakamı Abdülkadir Duran, Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, protokol ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Hacı Abdi Cami, törenle ibadete açıldı, System.String[]

Malatya'da, Hacı Abdi Mahallesinde yapımı tamamlanan Hacı Abdi Cami törenle ibadete açıldı


Açılış programına Vali Aydın Baruş, AK Parti Malatya Milletvekili Hakan Kahtalı, Battalgazi Kaymakamı Abdülkadir Duran, Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, protokol ve çok sayıda vatandaş katıldı. Kur'an-ı Kerim tilaveti ile başlayan programda Vali Aydın Baruş yaptığı konuşmada, "Biz öyle bir milletiz ki ezan sesi duymadığımız yeri İslam Yurdu olarak görmeyiz ve bağımsızlığımızın en önemli işaretlerinden birisi minarelerinde özgürce ezanların okunduğu yerler olmasıdır" ifadelerini kullandı. Camilerin sadece ibadet edilen yerler olmadığına vurgu yapan Vali Baruş, "Bu sosyal mekanlarda çocuklarımız dini eğitimlerini alıyorlar. Ahlak eğitimlerini alıyorlar. Burada milletine yaraşır evlatlar yetiştirme fırsatlarına, imkanlarına sahip oluruz. Onun için camilerimizi çok önemsiyoruz. Camilerimiz temiz, nezih ortamlar olmalı" şeklinde konuştu.


Konuşmaların ardından okunan dualar edildi. - MALATYA

Milletvekili, AK Parti, Malatya, Aydın, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 18.10.2019 04:32 Kaynak: İHA
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