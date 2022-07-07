Hacı adayları Arafat'ta - Son Dakika
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Hacı adayları Arafat'ta

07.07.2022 18:52

Hac farizasını yerine getirmek üzere Suudi Arabistan'da bulunan hacı adaylarının bir kısmı Arafat'a ulaştı.

Hac farizasını yerine getirmek üzere Suudi Arabistan'da bulunan hacı adaylarının bir kısmı Arafat'a ulaştı.

Aralarında Türklerin de bulunduğu hacı adaylarının bir kısmı bugün saat 16.30'dan itibaren kafileler halinde Mekke'ye 25 kilometre mesafedeki Arafat'a hareket etti. İlk kafiledeki hacı adaylarını taşıyan araçlar, Arafat'a geldi.

Otobüslerle izin verilen bölgelere kadar ulaşımları sağlanan hacı adayları, burada kafile başkanları ve görevlilerince konaklayacakları çadırlara yerleştirildi.

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Hacı adaylarının Arafat'tan önce son tavafı Hacı adaylarının Arafat'tan önce son tavafı Kutsal topraklarda rahatsızlanan Türk hacı adayları, Türk hekimlerince tedavi ediliyor (2) Kutsal topraklarda rahatsızlanan Türk hacı adayları, Türk hekimlerince tedavi ediliyor (2)
Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Hacı adayları Arafat'ta - Son Dakika

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