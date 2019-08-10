Hacı adayları Arafat'ta
27 dakika önce
Hacı adayları Arafat'ta
Hac
ibadetini yerine getirmek için Mekke
'de bulunan 2 milyonun üzerinde hacı adayı Arafat'a çıktı.
Hacı adayları, Adem'le Havva'nın yeryüzünde buluştuğu yer olarak kabul edilen Cebel-i Rahme'de (Rahmet Tepesi) sabah saatlerinden itibaren büyük yoğunluk oluşturdu.
Haber Yayın Tarihi: 10.08.2019 11:34
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