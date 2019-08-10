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Hacı adayları Arafat'ta

27 dakika önce

Hacı adayları Arafat'ta

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Hac ibadetini yerine getirmek için Mekke'de bulunan 2 milyonun üzerinde hacı adayı Arafat'a çıktı.

Hacı adayları, Adem'le Havva'nın yeryüzünde buluştuğu yer olarak kabul edilen Cebel-i Rahme'de (Rahmet Tepesi) sabah saatlerinden itibaren büyük yoğunluk oluşturdu.
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Mekke, Hac, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 10.08.2019 11:34 
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