Hacı adayları Arafat'ta (5)

Hacı adaylarının yürüyüşü
Arafat bölgesine ulaşan hacı adayları
Kur'an-ı Kerim okuyup dua eden hacı adayları
Kucağında bebekleriyle birlikte Arafat'a gelen çift
Dua eden hacı adayları MEKKE - Haccın en önemli rüknü vakfe için Arafat'ta bulunan hacı adayları, Hazreti Adem ile Hazreti Havva'nın yeryüzünde buluştuğu ve ilk tövbenin kabul edildiği Cebel-i Rahme'de büyük yoğunluk oluşturdu. Mekke'ye yaklaşık 25 kilometre mesafedeki Arafat bölgesine akşamdan itibaren ulaşan hacı adayları geceyi Kur'an-ı Kerim okuyup dua ederek geçirdi.
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