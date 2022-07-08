Hacı adayları Arafat'ta (5) - Son Dakika
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Hacı adayları Arafat'ta (5)

08.07.2022 16:58

Hacı adaylarının yürüyüşü Arafat bölgesine ulaşan hacı adayları Kur'an-ı Kerim okuyup dua eden hacı adayları Kucağında bebekleriyle birlikte Arafat'a gelen çift Dua eden hacı adayları MEKKE - Haccın en önemli rüknü vakfe için Arafat'ta bulunan hacı adayları, Hazreti Adem ile Hazreti...

Hacı adaylarının yürüyüşü

Arafat bölgesine ulaşan hacı adayları

Kur'an-ı Kerim okuyup dua eden hacı adayları

Kucağında bebekleriyle birlikte Arafat'a gelen çift

Dua eden hacı adayları MEKKE - Haccın en önemli rüknü vakfe için Arafat'ta bulunan hacı adayları, Hazreti Adem ile Hazreti Havva'nın yeryüzünde buluştuğu ve ilk tövbenin kabul edildiği Cebel-i Rahme'de büyük yoğunluk oluşturdu. Mekke'ye yaklaşık 25 kilometre mesafedeki Arafat bölgesine akşamdan itibaren ulaşan hacı adayları geceyi Kur'an-ı Kerim okuyup dua ederek geçirdi.

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Hacı adayları Arafat'ta Hacı adayları Arafat'ta Türk hacı adayları Arafat'ta çadırlarına yerleşti Türk hacı adayları Arafat'ta çadırlarına yerleşti
Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Hacı adayları Arafat'ta (5) - Son Dakika

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SON DAKİKA: Hacı adayları Arafat'ta (5) - Son Dakika
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