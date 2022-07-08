Hac farizasını yerine getirmek üzere kutsal topraklara gelen hacı adayları Arafat'a vakfeye duruyor, ellerini Mevlaya açıp dua ediyor.

Kaynak: AA

Hac, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Hacı adayları, Arafat'ta vakfe duasına durdu - Son Dakika

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