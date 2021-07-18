Hacı adayları arasında Covid-19 vakası tespit edilmedi - Son Dakika

Suudi Arabistan Sağlık Bakanlığı, Hac ibadeti için kutsal topraklarda bulunan hacı adayları arasında Covid-19 vakasının tespit edilmediğini açıkladı.

Hac ibadetini yerine getirmek için Mekke'de bulunan hacı adayları, Terviye gününü geçirmek için Mina'ya geldi. Kabe'ye gelen hacı adayları dün ve bugün ilk tavaflarını yaptıktan sonra Mekke'ye yaklaşık beş kilometre uzaklıktaki Mina'ya ulaştı. Suudi Arabistan Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Hac ibadeti için kutsal topraklarda bulunan hacı adayları arasında şuana kadarCovid-19 vakasının tespit edilmediği bildirildi.

Bakanlık, hacıları sağlıklı bir şekilde korumak için son derece verimli prosedürlere ve önlemlere sahip olduklarını vurgularken, Covid-19 izleme ve takip prosedürlerinin Hac ibadeti sonuna kadar devam edeceğini açıkladı.

Öte yandan 2019'da 2.5 milyon Müslüman hac organizasyonuna katılırken, bu sene korona virüs pandemisi nedeniyle hac ibadeti yalnızca 60 bin kişiyle sınırlandırıldı. Suudi Arabistan Hac ve Umre Bakanlığı daha önce yaptığı açıklamada, yurt dışından hacı adayı kabul etmeyeceğini duyurmuştu. Kronik hastalığı bulunmayan, 18-65 yaş aralığında ve aşı yaptırmış olanlar ile son 5 sene içinde hac ibadeti gerçekleştirmemiş olanların başvuru yapabileceği bildirilmişti.

(Muhammed Rabah/İHA)