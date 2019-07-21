Son Dakika Haberleri: Hacı adayları dualar ile uğurlandı
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Hacı adayları dualar ile uğurlandı

19 dakika önce

Sivas'ın Gürün ilçesinde, 22 hacı adayı dualar ile kutsal topraklara uğurlandı.

Hacı adayları dualar ile uğurlandı, System.String[]
Sivas'ın Gürün ilçesinde, 22 hacı adayı dualar ile kutsal topraklara uğurlandı.

Hac ibadetlerini yerine getirmek için Gürün'den yola çıkan 22 hacı adayı, dualarla kutsal topraklara uğurlandı. Ulu Camii önünde düzenlenen uğurlama törenine Gürün Belediye Başkanı Nami Çitçi ve çok sayıda vatandaş katıldı. Törende zaman zaman duygusal anlar yaşandı.

Uğurlama törenine katılan Belediye Başkanı Nami Çiftçi, "Yüce Allah, kutsal topraklara gitmeyi, bu mübarek mekanlarda bulunmayı hepimize nasip eylesin. Dualarınızda bizleri de unutmayın." Dedi. - SİVAS
Sivas, Gürün, Hac, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 21.07.2019 12:52 Kaynak: İHA
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