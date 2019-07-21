Hacı adayları dualar ile uğurlandı
19 dakika önce
Sivas'ın Gürün ilçesinde, 22 hacı adayı dualar ile kutsal topraklara uğurlandı.
Sivas Haber Yayın Tarihi: 21.07.2019 12:52 Kaynak: İHA
'ın Gürün
ilçesinde, 22 hacı adayı dualar ile kutsal topraklara uğurlandı. Hac
ibadetlerini yerine getirmek için Gürün'den yola çıkan 22 hacı adayı, dualarla kutsal topraklara uğurlandı. Ulu Camii önünde düzenlenen uğurlama törenine Gürün Belediye Başkanı Nami Çitçi ve çok sayıda vatandaş katıldı. Törende zaman zaman duygusal anlar yaşandı.
Uğurlama törenine katılan Belediye Başkanı Nami Çiftçi
, "Yüce Allah, kutsal topraklara gitmeyi, bu mübarek mekanlarda bulunmayı hepimize nasip eylesin. Dualarınızda bizleri de unutmayın." Dedi. - SİVAS
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